Відповідну інструкцію опублікувала пресслужба КМДА.
Отже, під час тривалих відключень електроенергії необхідно:
- Зробити запас питної води та уточнити інформацію про найближчі до вашого будинку бювети. У разі надзвичайної ситуації бюветні комплекси столиці під’єднають до генераторів для забезпечення киян питною водою;
- Підготувати запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання: хліб, печиво, бублики, консерви тощо;
- Готувати харчові продукти в невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час;
- При купівлі харчових продуктів у магазинах необхідно надавати перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника: молоко тривалого зберігання в тетрапаках, сирокопчені ковбаси тощо;
- Придбати термопакети з холодоелементами, тримайте їх під рукою;
- Зробити запас гарячих напоїв у термосах.
У Держпродспоживслужбі зазначили, що при відключенні світла для збереження харчових продуктів у холодильнику необхідно рідше його відкривати. Також продукти можна зберігати на балконі. Зокрема варто враховувати те, що швидкопсувна продукція, як привило, зберігається при температурі +4°С.
Крім того, у Держпродспоживслужбі нагадали, що в умовах відключення електроенергії необхідно мати запас ліків і засобів особистої гігієни. Також варто запастися теплими речами, стежити за своєчасним заряджанням засобів зв’язку, павербанків й придбати cвічки та ліхтарики.
- У Києві повертаються до відключень електроенергії згідно зі стабілізаційними графіками, однак можливі екстрені відключення.
- Сьогодні, 18 листопада, на Прикарпатті вимкнення електроенергії відбуватиметься відповідно до графіка, коли електроенергію вмикають на 2 години, а вимикають на 4.
- Співзасновник та співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін повідомив, що у магазинах Rozetka можна зігрітися чи навіть зарядити свої гаджети під час вимкнення електроенергії.