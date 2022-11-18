Головного управління Держпродспоживслужби в Києві надало поради щодо того, як правильно зберігати продукти й безпечно харчуватися в умовах тривалих відключень електроенергії.

Відповідну інструкцію опублікувала пресслужба КМДА.

Отже, під час тривалих відключень електроенергії необхідно:

Зробити запас питної води та уточнити інформацію про найближчі до вашого будинку бювети. У разі надзвичайної ситуації бюветні комплекси столиці під’єднають до генераторів для забезпечення киян питною водою;

Підготувати запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання: хліб, печиво, бублики, консерви тощо;

Готувати харчові продукти в невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час;

При купівлі харчових продуктів у магазинах необхідно надавати перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника: молоко тривалого зберігання в тетрапаках, сирокопчені ковбаси тощо;

Придбати термопакети з холодоелементами, тримайте їх під рукою;

Зробити запас гарячих напоїв у термосах.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що при відключенні світла для збереження харчових продуктів у холодильнику необхідно рідше його відкривати. Також продукти можна зберігати на балконі. Зокрема варто враховувати те, що швидкопсувна продукція, як привило, зберігається при температурі +4°С.

Крім того, у Держпродспоживслужбі нагадали, що в умовах відключення електроенергії необхідно мати запас ліків і засобів особистої гігієни. Також варто запастися теплими речами, стежити за своєчасним заряджанням засобів зв’язку, павербанків й придбати cвічки та ліхтарики.