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Відповідну інструкцію опублікувала пресслужба КМДА.

Отже, під час тривалих відключень електроенергії необхідно:

  • Зробити запас питної води та уточнити інформацію про найближчі до вашого будинку бювети. У разі надзвичайної ситуації бюветні комплекси столиці під’єднають до генераторів для забезпечення киян питною водою;
  • Підготувати запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання: хліб, печиво, бублики, консерви тощо;
  • Готувати харчові продукти в невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час;
  • При купівлі харчових продуктів у магазинах необхідно надавати перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника: молоко тривалого зберігання в тетрапаках, сирокопчені ковбаси тощо;
  • Придбати термопакети з холодоелементами, тримайте їх під рукою;
  • Зробити запас гарячих напоїв у термосах.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що при відключенні світла для збереження харчових продуктів у холодильнику необхідно рідше його відкривати. Також продукти можна зберігати на балконі. Зокрема варто враховувати те, що швидкопсувна продукція, як привило, зберігається при температурі +4°С.

Крім того, у Держпродспоживслужбі нагадали, що в умовах відключення електроенергії необхідно мати запас ліків і засобів особистої гігієни. Також варто запастися теплими речами, стежити за своєчасним заряджанням засобів зв’язку, павербанків й придбати cвічки та ліхтарики.