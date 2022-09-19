У результаті вересневого контрнаступу ЗСУ російські окупаційні війська покинули свій головний бастіон на північному сході України під час раптового знищення однієї з головних ліній фронту війни. Вулиці Ізюму ще досі майже порожні, натомість багато українських військових та техніки. Місцеві зустрічаються на головній площі та на ринках, спілкуються, обговорюють новини. Влада та волонтери роздають гуманітарну допомогу.

Фотокор #Букв побував у звільненому Ізюмі на Харківщині та показав, як живе місто.





















Як живе звільнене місто: світлини з деокупованого Ізюма // 37 фото

Місто сильно постраждало під час боїв та внаслідок російської окупації, воно досі зруйноване. За словами місцевих мешканців, досі відсутнє світло, газ та вода.

Провівши в Ізюмі кілька годин фотокор #Букв побачив лише один працюючий продуктовий магазин. Багатьох містян можна зустріти на пішохідному мосту через річку Сіверський донець. Міст теж дуже постраждав, проте вже частково відновлений.

















Як живе звільнене місто: світлини з деокупованого Ізюма // 37 фото

Жителі зустрічають знайомих і радіють, вітаються, сміються. Кажуть, що нарешті можна зустріти когось у місті, бо стільки місяців сиділи по підвалах.

































Як живе звільнене місто: світлини з деокупованого Ізюма // 37 фото

Ізюм – третє за величиною місто у Харківській області. Знаходиться на відстані 138 км від Харкова на березі річки Сіверський Донець. З початку повномасштабного російського вторгнення місто постійно перебувало в облозі під масованим обстрілом росіян. Датою окупації вважається 1 квітня, у місті не було електроенергії, газу, опалення, каналізації, ліків та мобільного зв’язку.

Збройні сили України звільнили Ізюм 11 вересня 2022 року під час вдалих контрнаступальних дій на Харківщині. Це місто також стало першим із деокупованих на сході, яке відвідав президент Володимир Зеленський.

Швидка деокупація Ізюма в Харківській області стала найгіршою поразкою Москви з того часу, як її війська були вимушені відступити від Києва у березні. Україна вітала це як переломний момент у 6-місячній війні, коли тисячі російських солдатів, тікаючи, залишили позаду запаси боєприпасів і обладнання.