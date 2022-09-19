Фотокор #Букв побував у звільненому Ізюмі на Харківщині та показав, як живе місто.
Як живе звільнене місто: світлини з деокупованого Ізюма // 37 фото
Місто сильно постраждало під час боїв та внаслідок російської окупації, воно досі зруйноване. За словами місцевих мешканців, досі відсутнє світло, газ та вода.
Провівши в Ізюмі кілька годин фотокор #Букв побачив лише один працюючий продуктовий магазин. Багатьох містян можна зустріти на пішохідному мосту через річку Сіверський донець. Міст теж дуже постраждав, проте вже частково відновлений.
Як живе звільнене місто: світлини з деокупованого Ізюма // 37 фото
Жителі зустрічають знайомих і радіють, вітаються, сміються. Кажуть, що нарешті можна зустріти когось у місті, бо стільки місяців сиділи по підвалах.
Як живе звільнене місто: світлини з деокупованого Ізюма // 37 фото
Ізюм – третє за величиною місто у Харківській області. Знаходиться на відстані 138 км від Харкова на березі річки Сіверський Донець. З початку повномасштабного російського вторгнення місто постійно перебувало в облозі під масованим обстрілом росіян. Датою окупації вважається 1 квітня, у місті не було електроенергії, газу, опалення, каналізації, ліків та мобільного зв’язку.
Збройні сили України звільнили Ізюм 11 вересня 2022 року під час вдалих контрнаступальних дій на Харківщині. Це місто також стало першим із деокупованих на сході, яке відвідав президент Володимир Зеленський.
Швидка деокупація Ізюма в Харківській області стала найгіршою поразкою Москви з того часу, як її війська були вимушені відступити від Києва у березні. Україна вітала це як переломний момент у 6-місячній війні, коли тисячі російських солдатів, тікаючи, залишили позаду запаси боєприпасів і обладнання.
Російські війська використовували Ізюм як матеріально-технічну базу для однієї зі своїх головних кампаній – місячного штурму з півночі на прилеглий Донбас.
Після деокупації Ізюму на околицях міста знайшли поховання з близько 500 могил. Здебільшого в них поховані цивільні жителі, які загинули внаслідок дій російських військових під час окупації. Деякі загинули не тільки від рук окупантів, а й через нестачу ліків і медичної допомоги. 99% тіл мають ознаки насильницької смерті. Виявлено братську могилу із тілами 17 українських військових.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала воєнними злочинами звірства, котрі скоїли росіяни в Ізюмі на Харківщині.
Стало відомо, що для мешканців деокупованих частин Харківської області випустять спеціальну газету. У ній будуть висвітлювати російську-українську війну та події, які відбулися від початку вторгнення РФ.
- Президент України Володимир Зеленський запевнив, що рух українських воїнів на різних напрямках фронту продовжується. Наразі у рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2 тисяч кілометрів території України від російських окупантів.
- У Харківській області після деокупації населених пунктів затримано 16 місцевих колаборантів. СБУ знайшла повні списки із даними представників так званих “окупаційних адміністрацій”.
- У Харківській області у підвалі знайшли підлітків, яких утримували російські окупанти. П’ятеро неповнолітніх перебували у зачиненому підвальному приміщенні упродовж тижня.
- Володимир Зеленський заявив, що українські армійці Харківська область – стабілізують ситуацію у Харківській області та тримають позиції настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Глава держави нагадав, що варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі або полон.