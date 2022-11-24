З настанням зими та через ракетні обстріли критичної інфраструктури України в оселях українців стає прохолодніше. Тому у Міністерстві охорони здоров’я надали декілька порад щодо того, як зігрітися та обігріти оселі.

Відповідні поради МОЗ опублікувало у Facebook.

Насамперед у МОЗ рекомендують дотримуватися правил багатошаровості – одягати одразу кілька теплих речей. Наприклад, термобілизну, штани з натуральних тканин, в’язані речі, теплі шкарпетки тощо. Додатково можна вкритися пледом чи ковдрою.

Крім того, МОЗ надало наступні поради:

Ізолюйте приміщення

Намагайтеся зберегти тепло в оселі, не дозволяйте теплу «виходити» з приміщення. Перевірте, чи не тягне холодом з дверей та вікон, якщо є щілина, то затуліть її. Також важливо памʼятати: все, що стоїть впритул до батарей перешкоджає розповсюдженню тепла.

Відмовтеся від алкоголю

Варто пам’ятати, що алкоголь не зігріває взагалі, а дає лише уявне відчуття тепла. Під час вживання алкоголю розширюються судини, і кров приливає до поверхні тіла, водночас внутрішні органи тепло втрачають. Саме тому вживати алкоголь для зігрівання тіла не варто.

Вживайте гарячі напої та їжу

Гарячий чай, кава, супи допоможуть зігрітися. В умовах віялових вимкнень електроенергії необхідно придбати якісний термос. Приготувати гарячий напій можна заздалегідь, поки є світло, або набрати окріп в місцях, де є генератор, наприклад у “Пунктах незламності”.

Використовуйте грілку

Для того, аби зігріти постіль й зігрітися самому, необхідно налити гарячу воду в грілку або звичайну пластикову пляшку, замотати в рушник і покласти в ліжко. Під ковдрою грілка зігріватиме вас до ранку.

Виконуйте фізичні вправи

Не варто сидіти на місці, адже саме рух – найкращий спосіб зігрітися. Навіть проста руханка на 15-20 хвилин допоможе побороти холод.

Використовуйте природне тепло

У сонячну погоду необхідно відкривати штори, адже це додасть оселі пару градусів тепла. Натомість вночі варто закривати штори, щоби запобігти додатковому охолодженню приміщення. Пам’ятайте, штори не мають закривати батареї.

“Дотримуйтеся правил пожежної безпеки та не використовуйте для зігрівання приміщення прилади, не призначені для цього. Зокрема, в жодному разі не використовуйте духову піч і газову кухонну плиту для обігріву будинку або квартири. Це може призвести до отруєння чадним газом”, – застерегли у Міністерстві охорони здоров’я.