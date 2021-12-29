Про зміни керівник соцмережі Адам Моссері повідомив у Twitter.
Головним фокусом розвитку є відеосервіс Instagram Reels. Він вважається конкурентом китайському соцмедійному застосунку TikTok. Як стверджує Моссері, відтепер Instagram – це не тільки застосунок для поширення фото, але й відео.
Планується робота над “прозорістю” додатку, яка дозволить користувачам більше розуміти, як працює Instagram та мати можливість підлаштовувати його під себе.
Також Адам заявив, що в Instagram покращать роботу месенджера та монетизації контенту, а також створять нові способи для заробітку в соцмережі.
Цього року компанія вже почала тестувати нову функцію під назвою “Зробити перерву”. Це елемент керування дозволом та дає змогу користувачам отримувати нагадування, якщо вони провели багато часу у застосунку.
2022 Priorities 📝
This next year is going to be pivotal for Instagram. In addition to our industry-leading safety and wellbeing efforts, we’re focused on these four key priorities.
Hope you’re all able to get some rest over the holidays. See you in the New Year! ✌🏼 pic.twitter.com/iY8uQ1EnMZ
— Adam Mosseri (@mosseri) December 28, 2021
- Раніше повідомлялося, що в Instagram незабаром може з’явитися функція підписки на авторів. В App Store вже наявний прайс-лист.
- В липні стало відомо, що соціальна мережа Instagram працює над новою функцією – Exclusive Stories.
- У популярному Telegram-каналі, де публікується інформація про криптовалюти, розповсюдили шкідливе програмне забезпечення Echelon. Програма атакувала облікові дані користувачів каналу та їх криптогаманці.
- Нагадаємо, на одному з хакерських форумів була виставлена на продаж база, в якій міститься 3,8 мільярда телефонних номерів користувачів соціальної мережі Clubhouse.
- Раніше група хакерів отримала доступ до особистих даних та облікових записів десятка мільйонів клієнтів, водіїв та співробітників іспанської компанії доставки їжі Glovo.
- Раніше повідомлялося, що власникам гаджетів від Apple, які оновили iOS до версії 14.5, почали приходити повідомлення в Facebook і Instagram, що соцмережі збирають їхні особисті дані, щоб залишатися безоплатним.