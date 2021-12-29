В Instagram оприлюднили цілі на 2022 рік, які, за словами керівника застосунку Адама Моссері, "переосмислять його сутність".

Про зміни керівник соцмережі Адам Моссері повідомив у Twitter.

Головним фокусом розвитку є відеосервіс Instagram Reels. Він вважається конкурентом китайському соцмедійному застосунку TikTok. Як стверджує Моссері, відтепер Instagram – це не тільки застосунок для поширення фото, але й відео.

Планується робота над “прозорістю” додатку, яка дозволить користувачам більше розуміти, як працює Instagram та мати можливість підлаштовувати його під себе.

Також Адам заявив, що в Instagram покращать роботу месенджера та монетизації контенту, а також створять нові способи для заробітку в соцмережі.

Цього року компанія вже почала тестувати нову функцію під назвою “Зробити перерву”. Це елемент керування дозволом та дає змогу користувачам отримувати нагадування, якщо вони провели багато часу у застосунку.