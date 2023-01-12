Що і як їсти, щоб жити довше, радять дієтологи, спираючись на результати нового дослідження.

Про це повідомляє CNN health.

Згідно з новим дослідженням, ви можете знизити ризик передчасної смерті майже на 20%. Для цього ваш раціон повинен складатися переважно з продуктів рослинного походження. У дослідженні брали участь 75 000 жінок і понад 44 000 чоловіків протягом 36 років.

Жоден з них не мав серцево-судинних захворювань на початку дослідів; деякі були курцями. Кожні чотири роки учасники заповнювали анкети про харчування.

Респонденти могли обрати одну з двох систем здорового харчування, спираючись на власний смак та вподобання.

Першим варіантом була середземноморська дієта, основу якої складають фрукти, овочі, цільнозернові вироби, горіхи, бобові, риба, морепродукти та велика кількість оливкової олії. “Ця дієта базується на корисних жирах, особливо мононенасичених, на додаток до рослинної їжі та вживання помірної кількості алкоголю”, – говорить професор дієтології Френк Ху.

Наступна система харчування називається здоровою рослинною дієтою, яка виключає вживання всіх продуктів тваринного походження, алкоголю та молочної продукції. Раціон натомість складається з овочів, фруктів, ягід, грибів, зелені та тофу (соєвого сиру).

За результатами проведеного експерименту, ризик смерті від серцево-судинних захворювань знизився на 6-13%; від раку – на 7-18%, від нейродегенеративних захворювань, таких як деменція, – на 7%; від респіраторних захворювань – на 35-46%.

“Ніколи не пізно прийняти модель здорового харчування, яка є суттєвою з точки зору зниження кількості передчасних смертей”, – говорить Френк Ху. “Люди мають велику гнучкість у створенні власного режиму правильного харчування. Проте загальні принципи – їсти більше рослинної їжі та менше порцій червоного м’яса і страв з великою кількістю цукру”.