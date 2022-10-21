Враховуючи його здатність підвищувати впізнаваність бренду та продажу, знання того, як зробити відео на TikTok віральним, є ключем до успіху для багатьох компаній. Однак те, що працює в інших соціальних мережах, може виявитися неефективним у TikTok.
Це пов’язано з тим, що, на відміну від багатьох інших соціальних мереж, алгоритм TikTok не рекомендує відео в залежності від кількості передплатників в обліковому записі. Іншими словами, практично будь-який користувач може стати популярним на TikTok – навіть новий обліковий запис з нульовою кількістю передплатників.
Поради, які допоможуть зробити ролики вірусними на TikTok
- Робіть ролики цікавими
Привернення уваги глядачів – запорука успіху. Щоб додати їм захопливості, варто подумати про додавання цікавих переходів, відеоефектів, масок, фільтрів та ін. Щоб у найкоротший термін отримати професійно змонтоване відео з переходами та ефектами, скористайтесь відеоредактором для Тік Току VJump: https://vjump.com/ru/add-tiktok-video-effects
- Будьте в курсі останніх тенденцій
Знання того, що зараз популярне серед користувачів, може надихнути вас на створення такого контенту, будь то певний танець, аудіокліп, формат відео або тема.
На щастя, дізнатися, що у тренді на TikTok, нескладно. Просто зайдіть на сторінку For You, яка є персоналізованим потоком ретельно підібраного контенту, і ви знайдете нескінченну кількість відео та ідей. Переглядаючи їх, визначте тенденцію, подумайте, чи вона має відношення до вашої ніші, і якщо так, скористайтеся нею і створіть власне відео.
- Використовуйте актуальні хештеги
Хештеги є ключовим фактором ранжування в TikTok і дозволяють алгоритму TikTok оцінювати ваш контент. Ви можете шукати, які хештеги популярні у вашій ніші, у самому TikTok. Введіть ключове слово в рядок пошуку (без хештегу), і як тільки список результатів завантажиться, натисніть на стовпець “хештег”. Ви побачите список популярних хештегів та кількість переглядів, отриманих роликами з цими відповідними хештегами.
- Скористайтеся популярними аудіозаписами
Включення трендової музики, звуків та пісень до контенту TikTok може зробити вас на один крок ближче до віральності. Це пов’язано з тим, що алгоритм платформи активно рекомендує відео, що містять популярні аудіо, іншим авторам, які раніше взаємодіяли з аудіо, що є чудовим способом збільшити охоплення.