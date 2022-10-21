TikTok — це не тільки одна з найпопулярніших соціальних мереж у світі, але й платформа, що швидко зростає. Тому головне питання, яке хвилює користувачів цієї програми: як створювати вірусний контент у ТікТоці?

Враховуючи його здатність підвищувати впізнаваність бренду та продажу, знання того, як зробити відео на TikTok віральним, є ключем до успіху для багатьох компаній. Однак те, що працює в інших соціальних мережах, може виявитися неефективним у TikTok.

Це пов’язано з тим, що, на відміну від багатьох інших соціальних мереж, алгоритм TikTok не рекомендує відео в залежності від кількості передплатників в обліковому записі. Іншими словами, практично будь-який користувач може стати популярним на TikTok – навіть новий обліковий запис з нульовою кількістю передплатників.

Поради, які допоможуть зробити ролики вірусними на TikTok