Як зрозуміти, що ваш комп’ютер або смартфон зламали — інструкція від Держспецзвʼязку

Про це йдеться у відповідній інструкції.
Будь-який пристрій може бути уражений шкідливим програмним забезпеченням. Проте, не завжди це може бути очевидним для користувача. Перше, що викликає хвилювання — будь-яка нетипова поведінка гаджета.
“Симптоми”, які не варто залишати без уваги:
- Батарея дуже швидко розряджається за невисокої інтенсивності використання (у налаштуваннях пристрою можна перевіряти, які саме програми найбільше використовують заряд батареї).
- Значне уповільнення роботи гаджета.
- Часті збої в роботі комп’ютера чи смартфона. Наприклад, часті перезавантаження, раптові вимкнення.
- Раптове зменшення обсягу вільної пам’яті.
- Поява спливних вікон, реклами.
- Поява програм чи додатків, яких ви особисто не встановлювали.
- Самовільна зміна гаджетом налаштувань.
- Передання великих обсягів трафіку навіть тими програмами, які рідко використовуються.
- Самовільне включення Wi-Fi, геолокації навіть при відключенні опцій вручну.
- Отримання незрозумілих системних повідомлень.
- Самовільна робота курсора чи клавіатури.
Задля того, щоб мінімізувати ризик зараження гаджета користуйтеся надійними програмами-антивірусами, регулярно перевіряйте пристрій на наявність загроз. Також варто своєчасно встановлювати оновлення пристроїв. Це забезпечує підвищення рівня безпеки та усуває виявлені недоліки системи.
Завантажуйте на смартфон додатки лише з офіційних магазинів додатків Play Market для Android та App Store для iOS, періодично перевіряйте їх перелік і дозволені доступи до даних. Видаляйте підозрілі додатки та програми, а також ті, яких ви не встановлювали особисто.
Не використовуйте “зламаних” версій платних програм, особливо – з російських торентів. Вони містять вразливості. Якщо не маєте змоги купити – встановіть безплатну альтернативу. Зокрема, відмовтесь від російських програм і сервісів.
Не завантажуйте файлів із невідомих джерел або від невідомих чи малознайомих відправників. Шкідливий код можуть містити навіть файли, які мають вигляд безпечних. Якщо потрібно завантажити такий файл – перед відкриттям перевірте його антивірусом із попередньо оновленою версією вірусної бази.
- Раніше повідомлялося, що глава Кіберкомандування США генерал Пол Накасоне визнав, що військові хакери США провели низку наступальних, інформаційних та оборонних операцій на підтримку України у відповідь на повномасштабну атаку РФ.
- Хакерська група, пов’язана з російськими військовими, намагалася проникнути на українські електропідстанції та розгорнути шкідливий код, здатний відімкнути електропостачання.
- За даними Microsoft, пов’язані з російською владою хакери почали здійснювати кібератаки щодо України за рік до вторгнення російських військових, щоб закласти основу у подальшому для військових операцій.