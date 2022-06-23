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23 червня

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Як зрозуміти, що ваш комп’ютер або смартфон зламали — інструкція від Держспецзвʼязку

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України опублікувала рекомендації щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом тощо.

Четвер, 23 червня 2022, 10:23
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Про це йдеться у відповідній інструкції.

Будь-який пристрій може бути уражений шкідливим програмним забезпеченням. Проте, не завжди це може бути очевидним для користувача. Перше, що викликає хвилювання — будь-яка нетипова поведінка гаджета.

“Симптоми”, які не варто залишати без уваги:

  • Батарея дуже швидко розряджається за невисокої інтенсивності використання (у налаштуваннях пристрою можна перевіряти, які саме програми найбільше використовують заряд батареї).
  • Значне уповільнення роботи гаджета.
  • Часті збої в роботі комп’ютера чи смартфона. Наприклад, часті перезавантаження, раптові вимкнення.
  • Раптове зменшення обсягу вільної пам’яті.
  • Поява спливних вікон, реклами.
  • Поява програм чи додатків, яких ви особисто не встановлювали.
  • Самовільна зміна гаджетом налаштувань.
  • Передання великих обсягів трафіку навіть тими програмами, які рідко використовуються.
  • Самовільне включення Wi-Fi, геолокації навіть при відключенні опцій вручну.
  • Отримання незрозумілих системних повідомлень.
  • Самовільна робота курсора чи клавіатури.

Задля того, щоб мінімізувати ризик зараження гаджета користуйтеся надійними програмами-антивірусами, регулярно перевіряйте пристрій на наявність загроз. Також варто своєчасно встановлювати оновлення пристроїв. Це забезпечує підвищення рівня безпеки та усуває виявлені недоліки системи.

Завантажуйте на смартфон додатки лише з офіційних магазинів додатків Play Market для Android та App Store для iOS, періодично перевіряйте їх перелік і дозволені доступи до даних. Видаляйте підозрілі додатки та програми, а також ті, яких ви не встановлювали особисто.

Не використовуйте “зламаних” версій платних програм, особливо – з російських торентів. Вони містять вразливості. Якщо не маєте змоги купити – встановіть безплатну альтернативу. Зокрема, відмовтесь від російських програм і сервісів.

Не завантажуйте файлів із невідомих джерел або від невідомих чи малознайомих відправників. Шкідливий код можуть містити навіть файли, які мають вигляд безпечних. Якщо потрібно завантажити такий файл – перед відкриттям перевірте його антивірусом із попередньо оновленою версією вірусної бази.

Теги: війна, Держспецзв'язку, інструкція, комп'ютер, мобільні телефони, російсько-українська війна, технології

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