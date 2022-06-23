Як зрозуміти, що ваш комп’ютер або смартфон зламали — інструкція від Держспецзвʼязку

Про це йдеться у відповідній інструкції.

Будь-який пристрій може бути уражений шкідливим програмним забезпеченням. Проте, не завжди це може бути очевидним для користувача. Перше, що викликає хвилювання — будь-яка нетипова поведінка гаджета.

“Симптоми”, які не варто залишати без уваги:

Батарея дуже швидко розряджається за невисокої інтенсивності використання (у налаштуваннях пристрою можна перевіряти, які саме програми найбільше використовують заряд батареї).

Значне уповільнення роботи гаджета.

Часті збої в роботі комп’ютера чи смартфона. Наприклад, часті перезавантаження, раптові вимкнення.

Раптове зменшення обсягу вільної пам’яті.

Поява спливних вікон, реклами.

Поява програм чи додатків, яких ви особисто не встановлювали.

Самовільна зміна гаджетом налаштувань.

Передання великих обсягів трафіку навіть тими програмами, які рідко використовуються.

Самовільне включення Wi-Fi, геолокації навіть при відключенні опцій вручну.

Отримання незрозумілих системних повідомлень.

Самовільна робота курсора чи клавіатури.

Задля того, щоб мінімізувати ризик зараження гаджета користуйтеся надійними програмами-антивірусами, регулярно перевіряйте пристрій на наявність загроз. Також варто своєчасно встановлювати оновлення пристроїв. Це забезпечує підвищення рівня безпеки та усуває виявлені недоліки системи.

Завантажуйте на смартфон додатки лише з офіційних магазинів додатків Play Market для Android та App Store для iOS, періодично перевіряйте їх перелік і дозволені доступи до даних. Видаляйте підозрілі додатки та програми, а також ті, яких ви не встановлювали особисто.

Не використовуйте “зламаних” версій платних програм, особливо – з російських торентів. Вони містять вразливості. Якщо не маєте змоги купити – встановіть безплатну альтернативу. Зокрема, відмовтесь від російських програм і сервісів.

Не завантажуйте файлів із невідомих джерел або від невідомих чи малознайомих відправників. Шкідливий код можуть містити навіть файли, які мають вигляд безпечних. Якщо потрібно завантажити такий файл – перед відкриттям перевірте його антивірусом із попередньо оновленою версією вірусної бази.