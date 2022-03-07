Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Раніше видання Washington Post оприлюднило запис розмови Трампа з групою симпатиків республіканської партії в Новому Орлеані, під час якої він їм заявив, що США слід намалювати китайський прапор на літаках F-22, аби ті потім полетіли та скинули бомби на Росію.
“А потім ми б сказали, що це зробив Китай. Це не ми, це китайці. І тоді б вони почали між собою чубитися, а ми собі розслабилися і просто б споглядали”, – заявив Трамп.
Ні, він це серйозно?!
Наївність такого підходу просто зашкалює, та це – ще півбіди. Невже Трамп гадає, що росіян справді так легко обдурити, і що достатньо намалювати китайський прапор на американських літаках, щоб росіяни повелися на таку “хитрість”?
Небезпечно навіть подумати про те, що б було, якби через удавану впевненість Трампа в успіху цього “плану” його б справді реалізували. Невже для США було б вигідно спричинити зіткнення двох країн, що мають ядерну зброю? Тут важко уявити, які б наслідки це мало для усього світу.
Журналісти Washington Post усе ж зауважили, що республіканці, які були присутні на зустріч, весело посміялися з задумки Трампа. Однак, насправді невідомо, чи він і справді жартував.
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