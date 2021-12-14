Відповідне відео опубліковане на каналі ARIEV.

Гімн записаний у студії Columbia, США, у 1916 році.

Виконання гімну має інший темп — він більше схожий на марш. Перша фраза гімну виспівується як “Ще не вмерла Україна”. У другому куплеті приспів звучить  як “Душу й тіло ми положим за нашу родину. І здобудем ми щасливо вольну Україну!”