Відповідне відео опубліковане на каналі ARIEV.
Гімн записаний у студії Columbia, США, у 1916 році.
Виконання гімну має інший темп — він більше схожий на марш. Перша фраза гімну виспівується як “Ще не вмерла Україна”. У другому куплеті приспів звучить як “Душу й тіло ми положим за нашу родину. І здобудем ми щасливо вольну Україну!”
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