Про це пише пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
У МОЗ застерігають, що велика кількість цукру в раціоні означає підвищення кількості спожитих калорій. Якщо людина споживає більше, ніж витрачає, – зростає ризик збільшення ваги, що пізніше може призвести до ожиріння, серцево-судинних захворювань та діабету другого типу.
Крім того, у міністерстві нагадали, що у раціоні варто брати до уваги кількість цукру у напоях, які ви споживаєте.
“Декстроза, фруктоза, концентрати фруктових соків, мед, сахароза тощо – це все додані цукри”, – йдеться в дописі.
Також додається, що дітям до трьох років не рекомендовано вживати доданий цукор. “Дітям старше трьох років – необхідно обмежити вільний цукор до не більше ніж 50 грамів, а ще краще – менше ніж 25 грамів на добу”, – пояснили в МОЗ.
Разом з цим, у міністерстві також розповіли про кількість цукру у деяких продуктах:
- у варенні та джемах – до 60 г цукру на 100 г
- у молочному шоколаді – до 50-60 г цукру на 100 г
- у печиві та тортах – до 40-50 г цукру на 100 г
- у готових сніданках – до 20-25 г цукру на 100 г
- у солодких напоях (соки, солодкі газовані напої) – до 15 г у 100 мл
- у йогуртах із наповнювачами – до 20 г цукру на 100 г
- у кетчупах та солодких соусах – до 20 г цукру на 100 г
Зауважено, що рекомендована кількість цукру (50 грамів в день) є нормою для дорослої людини із денним споживанням 2000 кілокалорій на день.
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