Під час воєнного стану в Україні заборонено використання салютів, феєрверків та петард. Особи, які не виконуватимуть правил будуть притягнуті до відповідальності. У Нацполіції закликали подумати про тих, хто може сприйняти звуки піротехніки за вибухи.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Мовник назвав кілька статей, які передбачають покарання за реалізацію чи використання піротехнічних засобів:

За статтею 164 Кодексу України порушення порядку провадження господарської діяльності штраф у розмірі від 17 тис. до 34 тис. грн. Також у порушників забиратимуть продукцію та гроші, одержані внаслідок вчинення цього правопорушення;

За статтею 182 КУпАП порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях. За це сплачується штраф від 85 грн до 255 грн, для посадових осіб та суб’єктів господарської діяльності – від 255 грн до 510 грн;

За статтею 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) штраф становить від 1 020 грн до 1 700 грн з конфіскацією піротехнічних засобів;

Стаття 296 КК України (хуліганство) карається штрафом від 17 тис. до 34 тис. грн., або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.

Крім того, зазначається, що у Верховній раді на друге читання чекає законопроєкт №7438, яким пропонується заборонити продаж, передачу та використання будь-яких феєрверків, зокрема салютів і петард, та проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин.

У коментарі “Суспільному” речниця Нацполіції України Мар’яна Рева розповіла, що поліція буде реагувати на випадки продажу чи застосування піротехніки.

“Звертаюся до людей, які мають певний намір це зробити — не робіть цього. Подумайте про людей, які психологічно важко переживають умови війни, які можуть сприйняти звуки салютів за звуки вибухів”, — додала Рева.

За її словами, покарання залежатиме від того, як кваліфікуватиметься вчинок. Це може бути, наприклад, штраф чи виправні роботи.