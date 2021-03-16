Про це повідомляє Детектор медіа.
Боксер зізнався, що дійсно мав розмову з Марченко у Києво-Печерській Лаврі. Вона відбулася близько року тому і Усик навіть не підозрював, що його розповідь потрапить до фільму.
“Я не знімався у фільмі Оксани Марченко. Це просто дурня якась вийшла. Це відео було записано десь рік чи більше тому. Мені запропонували поговорити з Оксаною. Вона знімала фільм про Лавру. Я сказав, що не хочу з нею говорити. Але ченці вмовили. У підсумку я погодився, а зараз дізнався, що якесь кіно вийшло”, – заявив Усик.
Також спортсмен наголосив, що вважає дії Марченко “інформаційною війною”.
На відео – з 02:35
Нагадаємо, Оксана Марченко анонсувала вихід фільму “Паломниця” з собою у головній ролі.
На відео, яке триває менше ніж 30 секунд, Марченко приїздить до монастиря на BMW з номерами “Паломница”.
За словами телеведучої, на фільмування її благословив глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій.
Пізніше вона розповіла, що її хворий кіт вилікувався і пішов до церкви.
- В червні стало відомо, що Оксана Марченко, телеведуча та дружина голови політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктора Медведчука, є співвласницею телеканалів “1+1” та “2+2”.
- У вересні повідомлялося, що Віктор Медведчук через п’ять компаній, кінцевим власником яких є Оксана Марченко, купив нерухомість на узбережжі Чорного моря в Болгарії на 20 млн євро.
- Оксану Марченко, дружину нардепа від “Опозиційної платформи – За життя”” та кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, внесли в базу сайту “Миротворець”.