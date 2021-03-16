Відомий український боксер Олександр Усик заявив, що дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко без його дозволу додала фрагмент розмови з ним до фільму “Паломниця”.

Про це повідомляє Детектор медіа.

Боксер зізнався, що дійсно мав розмову з Марченко у Києво-Печерській Лаврі. Вона відбулася близько року тому і Усик навіть не підозрював, що його розповідь потрапить до фільму.

“Я не знімався у фільмі Оксани Марченко. Це просто дурня якась вийшла. Це відео було записано десь рік чи більше тому. Мені запропонували поговорити з Оксаною. Вона знімала фільм про Лавру. Я сказав, що не хочу з нею говорити. Але ченці вмовили. У підсумку я погодився, а зараз дізнався, що якесь кіно вийшло”, – заявив Усик.

Також спортсмен наголосив, що вважає дії Марченко “інформаційною війною”.

На відео – з 02:35

Нагадаємо, Оксана Марченко анонсувала вихід фільму “Паломниця” з собою у головній ролі.

На відео, яке триває менше ніж 30 секунд, Марченко приїздить до монастиря на BMW з номерами “Паломница”.

За словами телеведучої, на фільмування її благословив глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій.

Пізніше вона розповіла, що її хворий кіт вилікувався і пішов до церкви.