Колишній виконувач обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперацій Роман Червінський, якого сьогодні суд заарештував на два місяці без права внесення застави у справі про обстріл аеродрому "Канатове" розповів про готовність України до початку повномасштабної війни та обставини окупації півдня України росіянами.

Про це він розповів у інтерв’ю “Цензор.НЕТ”.

“Початок війни нам все показав, виявилося, що ЗСУ до війни не готові, саме тактично та стратегічно. Вони розмінували Чонгар, не облаштували відповідну оборону Гостомельського аеродрому, північного напрямку, що дало можливість зайти росіянам в Ірпінь, Бучу, Київ. Несподівано просунутися на 200 кілометрів за одну добу, за дві. Ми розуміли, що відбувається щось не те в країні, в державних органах, що зливають нас, і що розвідка це саме те, що приносить найбільше шкоди ворогу і тому , я вважаю, нас почали бити першими , звільняти, розганяти” – розповідає військовий-розвідник, полковник Роман Червінський.

А також згадує, що в перший день повномасштабного вторгнення колишні офіцери розвідки взяли зброю і зайняли позиції в напрямку Вишгорода, зокрема й колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба. Потім воювали на Макарівському напрямку, згодом під Броварами. Знищували ворожу техніку, мінували, а потім Романа перевели в ССО, там він став заступником командира частини ССО.

Наскільки Чорнобильська зона і ЧАЕС були готові до наступу РФ?

Відповідаючи на питання про оборону Чорнобильської зони Червінський заявив, що вона не була готова до наступу росіян, попри те, що начальник ГУР Кирило Буданов і голова прикордонної служби казали, що знали про наступ РФ з напрямку Білорусі в бік Чорнобильської зон.

“Чорнобильська зона не була готова до наступу РФ. Хоча працювали ГУР, СБУ. Мені на очі попадалася наукова робота одного співробітника ГУР про те, що самий вірогідний напрямок наступу росіян це через Чорнобильську, тому що вона не охороняється, там радіація, там немає системної оборони. Зокрема там дуже близько до Києва й лісовий масив. Тобто все це було давно відомо і з точку зору військової справи – це логічно, просто й зрозуміло” – розповідає Роман Червінський.

На його думку, те, що українська військове керівництво не готувалося до цього є “злочинною недбалістю” за яке вони мають відповідати. Роман Червінський сказав, що знає імена тих, хто має понести покарання, проте відмовився називати допоки в країні триває повномасштабна війна.

Роман Червінський зауважив, що люди, які виконували накази по розмінуванню Чонгарського напрямку, не підірвали мости на Херсонському напрямку, вони даватимуть показання, що “мені дали команду згори”. А далі, на його думку, можна дійти й до того, хто був ініціатором цього.

На питання, чи є у Романа факти розмінування Чонгару і на скільки б мінування Чонгару сповільнило російський наступ, Червінський як приклад навів Мар’їнку, Авдіївку та Бахмут.

“Скільки росіяни над ними борються зараз? Вже рік вони не можуть нічого зробити. Там те ж саме, тим більше там є природні умови, щоб їх не пустити. Там дуже вузьке місце, якщо там поставити артилерію, авіацію, заміновано все буде і будуть пристріляні позиції – це майже нереально пройти так швидко, як вони (росіяни. – ред.) пройшли”, – пояснив Червінський.

Також він пригадав розмову з військовослужбовцем, який був заступником командира 72-ї бригади. Той розповів, що коли вони за ніч встигли дістатися до Ірпеня, вибудувати позиції, щоб зупинити росіян, він зрозумів, що не може їх зупинити, тому що сили нерівні.

Тоді ж на другий день заступник командира 72-ї бригади звернувся до командира щодо підриву мостів біля Ірпеня, на що той йому відповів: “З Офісу президента прийшла команда, без їхньої санкції мости не підривати”. Тому заступник командира 72 бригади на свій розсуд сам його підірвав, завдяки чому й зупинив росіян.

Червінський наголосив, що якби були підірвані мости, то росіяни б не потрапили в Херсон.

Полковник Червинський також наголосив, що президент Зеленський має перепросити у людей за свої слова про те, що якби влада повідомила людей заздалегідь про повномасштабний наступ Росії, то люди б втекли. Адже на ділі українці взяли зброю і пішли захищати Україну.

Роман Червінський розповів, що з Офісу президента була вказівка звільнити 19 осіб з ССО, зокрема Червінського. Як доказ в інтерв’ю Роман надав аудіо запис, на якому про це й мовиться. Офіс президента вимагав звільнити їх з політичних причин, проте за словами Романа, командир не став це робити.

Також він розповів, що колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Руслана Демченка не звільнили, і він працює у Службі зовнішньої розвідки. Він нібито перебуває там на посаді радника, але насправді керує Службою зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, що 16 червня 2020 року Руслан Демченко указом президента України № 228/2020 був призначений першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Проте 22 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.

Також Демченко відомий своєю участю у лобіюванні “Харківських угод”. Відповідно до стенограми, оприлюдненої журналістами “Схем”, на безпековому засіданні парламентського комітету 26 квітня 2010 року Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди у сесійній залі.

Червінський стверджує, що Демченко володіє всією інформацією про перебіг бойових дій в Україні.

“Він знає всю бойову картину, всю агентуру розвідки, яка працює по Росії, які заходи проводяться, яку протидію вони здійснюють, якщо вони її здійснюють, хоча я в такому варіанті сумніваюся. За станом здоров’я він не може виконувати вже того об’єму роботи, який в нього був раніше, тому вони його як радником призначили, але він радить там дуже потужно, наскільки я розумію. Він впливає на стратегію роботи служби зовнішньої розвідки”, – розповідає ексрозвідник.

Зазначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Коментуючи кримінальну справу, у якій його заарештував суд, Роман Червінській розповів, що СБУ звернулась по допомогу щодо проведення операції по заволодінню військовою технікою РФ, зокрема літаків.

“СБУ звернулось за допомогою з професійної точки зору, і ми проводили таку операцію. Але в ході її зрозуміли що з російського боку йде гра. Зібрали інформацію про пілотів, які бомбили Маріуполь, Харківську область, про російські структури. В цій роботі допомагав журналіст-розслідувач Христо Грозєв.Ця операція закінчилась нічим. Але ми потрапили під ракетний обстріл на одному з аеродромів у Кіровоградській області”, – розповідає колишній виконувач обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації.

Червінський зазначив, що в листопаді 2022 почалися “спроби сфальсифікувати справу” щодо його можливої провини в обстрілі аеродрому.

“Таке звинувачення йде, що нібито ГУР не знало про цю операцію. Кумедне звинувачення, ніяких не написано кримінальних кодексів. Формально мене звинувачують у перевищення службових обов’язків. Нібито я це все сам організував. Без СБУ, без Повітряних сил, без нічого, сам все зробив, вигадав і намагався літак забрати і через це росіяни обстріляли аеродром. Це взагалі якась сюрреалістична історія. Професійні юристи, які читають ці звинувачення, вони розводять руками і кажуть: “Крім політичного підтексту тут нічого не бачимо”, – зазначив він.

За словами полковника, йому казали, що це “Татаров особисто за вказівкою Єрмака телефонує Швецю (начальник Головного слідчого управління СБУ), мабуть, торгує посадою”.

“Дуже важко знайти слідчого, міняли багато. Бо ніхто не хотів підписувати. Ця справа повністю сфальсифікована. Вони мене звинувачують в тому, що цю операцію не було погоджено з ГУР чомусь. Взагалі ця операція була більше СБУ, оперативну складову робила СБУ. Тобто вони мали погоджувати, якщо мали погоджувати, хоча я не вважаю, по закону це нічим не передбачено”, – зазначив Роман.

А також додав, що той хто вів переговори з російськими пілотами, передав інформацію в ГУР, а потім у ГУР сказали, що їм це не цікаво.А цю роботу підхопило СБУ.

“Таке звинувачення йде, що нібито ГУР не знало про цю операцію. Кумедне звинувачення, ніяких не написано кримінальних кодексів. Формально мене звинувачують у перевищення службових обов’язків. Нібито я це все сам організував. Без СБУ, без Повітряних сил, без нічого, сам все зробив, вигадав і намагався літак забрати і через це росіяни обстріляли аеродром. Це взагалі якась сюрреалістична історія. Професійні юристи, які читають ці звинувачення, вони розводять руками і кажуть: “Крім політичного підтексту тут нічого не бачимо”, – зазначив Роман

А також нагадав, що СБУ сама оголошувала про винагороду у розмірі мільйона за літак, на офіційному рівні. За його словами, слідчі які записали його пояснення на початку сказали що немає складу злочину. Їх замінили.

Червінський каже, що Татаров особисто телефонує Швею і тисне на нього. Це системна робота російської агентури в системі влади. Дякує тим оперативникам та слідчим СБУ які відмовились його переслідувати. Каже що таку саму систему бачив при Януковичі.

Крім того, Роман Червінський розповів, що начальник зовнішньої розвідки пропав у перші два дні і його підлеглі не розуміли, що робити, начальник вимкнув телефон. За його словами, Буданов переслідує тих офіцерів, які намагаються спілкуватися з Червінським.

На думку Червінського, Кирило Буданов використовує війну для власного піару.

“Замість покласти у фундамент операції доцільність і ймовірність досягнення успіху, шукають піар. В результаті гинуть хлопці. Операції провалюються” – говорить Роман.

Полковник згадав про список людей, яких вимагали звільнити із ССО. Там був син Бурби, син Турчинова. В частині також служила народна депутатка із “Слуги народу”. І коли командування відмовилось у червні після відступу від Києва їх звільняти, їх повністю розформували.

За його словами, тих хто був у списку порозкидали по різних частинах. Юрію Семенюку, який був з ним на операції по вагнерівцях запропонували бути старшим групи капеланів.

Щодо справи вагнерівців, що з ними трапилося і яка їхня доля

Роман Червінський відповів, що ті вагнерівці, яких планували затримати в Україні в результаті зірваної спецоперації ГУР, зараз воюють на території України.

На питання щодо того, щоб було якби Україні раніше вдалося б взяти вагнерівців і передати західним партнерам, і що якби проросійського бойовика Володимира Цемаха не обміняли б, а відправили б на суд у Нідерланди, і чи дозволило б це відвернути повномасштабну війну, Роман Червінський відповів, що це означало б, що у владі не було б зрадників. На його думку, тоді й не було б Чонгару і взагалі війни.

“Ми б поміняли наших хлопців. З Цемахом ми б довели що Путін терорист. На прохання Пригожина ГУР передав вагнерівця б якого потім кувалдою стратили. Звісно обмін це добре, але якби його не віддали, то вагнерівців було б більше”, – відповів Роман.

На питання журналістки щодо того, як сталося, що Олега Кулініча (друга підозрюваного у державній зраді, підсанкційного нардепа Андрія Деркача) призначили очільником Управління СБУ по АР Крим, Червінський відповів: “У хлопців на Банковій був сценарій тільки до війни. Україна мала впасти. А їх зупинили прості люди, які взяли зброю.

Щодо призначення на посаду голови СБУ Івана Баканова

“Це системний хаос, це помилка. Баканова було звільнено за статтею, за трагічні наслідки. Що це за стаття? Скоріше за все це пов’язано з призначенням Кулініча, Наумова та інших. Вони коли прийшли хотіли домовлятись з Путіним. Вважали, що війна тому, що “її хоче Порошенко”. Хотіли пустити воду в Крим. Мабуть, щось обіцяли Путіну. Провести вибори на Донбасі”, – розповів колишній розвідник.

А також додав, що на той момент росіяни ще не добудували “Північний потік”, щоб “підсадити” Європу на газ.

“Я бачу, що вони переслідують своїх політичних опонентів, хто завтра згадає, що вони робили. Бо вони користуються ситуацією в медіа. Це їхня стратегія. Запитання Про Червоненка в погонах ГУР МО і про Арестовича. Я б хотів, щоб наш народ оцінював діячів по діям, а не по словам чи погонам. Бо відбувається шапіто. В Криму ми влітку і так далі. Війна це одна реальність. Нам не вистачає зброї, яйця по 17 гривень, покрали гроші. А тут ми перемагаємо у медіа. Це неповага до тих, хто воює. Це боротьба двох систем – одні люди брешуть про “Вагнергейт”. Люди готові грати роль, аби в них все було”, – розповів Роман Червінський.

Для чого влада намагалась ввести в оману суспільство щодо справи вагнерівців

“Влада України зателефонувала Лукашенку і обдурила його. Йому сказали, що вагнерівці приїхали робити переворот в Білорусі. Він почав дзвонити Зеленському і питати, для чого той обдурив Лукашенка. І влада почала звинувачувати Бурбу. Таким чином Зеленський показав себе на Міжнародному рівні. Лукашенко скористався ситуацією, щоб втримати владу. Показав Росії свою лояльність і отримав важіль впливу на Зеленського. Він може завтра вийти і сказати. Може тому відкрили прохід в Чорнобильську зону. І тому мене переслідують сьогодні. Бо завтра це може стати відомо. Вагнергейт вилився у війну, яка нас застала “зненацька”, – зазначив Роман Червінський.

Насамкінець Роман Червінський розповів про те, що напочатку повномасштабного вторгнення Росії Чернігів планували “здати”.

“В Чернігові прийшла вказівка всім покинути область. Керівник СБУ дав команду підпалити матеріали. Почало горіти управління. СБУ відігнало пожежників і заборонило гасити управління”, – розповів Роман Червінський.

Також Роман каже, що готовий буде повернутися в розвідку, щоб передати досвід наступникам. Проте за умови, якщо зміниться політична ситуація. За його словами, під час цієї війни виховується ціле покоління нових керівників.

Зазначимо, що вчора, 24 квітня, Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського, дії якого, за даними слідства, призвели до жертв та знищення техніки після обстрілу аеродрому “Канатове” Кіровоградської області.

На Тернопільщині СБУ затримала військовослужбовця, колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спеціальних операції Романа Червінського. У вівторок, 25 квітня, суд повинен обрати йому запобіжний захід.

Раніше, 21 квітня СБУ повідомила Червінському про підозру за статтею ККУ “Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень”. Його дії призвели до ракетного удару російськими армійцями по аеродрому “Канатове” у Кіровоградській області влітку 2022 року.

За даними слідчих, ракетному удару передувала організація деякими військовими, в число яких входить Червінський, так званої “спецоперації” із заволодіння літаком ВКС РФ. Згідно з їхнім задумом, російський пілот мав перейти на бік України.

За їхнім планом, росіянам мали надати “квадрат”, де вони в обумовлений час повинні були влетіти у повітряний простір України, а відтак зімітувати аварію. Тоді Україна оголосила б про взяття пілота у полон. ЗСУ та правоохоронці намагалися дізнатися у російських пілотів інформацію про те, хто віддає їм накази, де вони виконують свої завдання, хто курує їхню роботу тощо.

Вони кілька місяців виманювали з Росії військовий літак. Втім, ворожий пілот, який погодився на співпрацю, зрештою не прилетів. Натомість у Кремлі намагалися вивідати секретні дані українців.

Як наголосили у Службі безпеки України, подібні дії призвели до втрат. “Під час цієї “операції”, яку було проведено попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами, ворог отримав інформацію щодо розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Ці дані дали змогу ЗС РФ здійснити масований обстріл аеродрому “Канатове”, – сказали в СБУ.

Зокрема, загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 українських захисників. Також росіяни повністю знищили два винищувачі Повітряних сил ЗСУ.

За твердженнями СБУ, Червінський не погоджував операцію з розвідкою, тим самим перевищивши свої повноваження. Відтак, він самостійно віддав наказ військовим зустріти літак на аеродромі.

На думку ж самого Червінського, його переслідування правоохоронними органами є політично вмотивованим. Зокрема, колишній розвідник пов’язує його з так званим “вагнергейтом” – зірваною операцією 2020-го року із захоплення трьох десятків осіб з-поміж бойовиків ПВК “Вагнер”.

За планом, найманці ПВК повинні були сісти у літак, який би посадили українські спецслужби на території держави. Однак операція зірвалась, і виліт “вагнерівців” довелося відтермінувати. Самих же найманців затримали у Мінську.

Кілька розвідників, серед яких був і Червінський, звинуватили Офіс президента у зриві спецоперації.