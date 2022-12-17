Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби хотів побити президента Росії Володимира Путіна, то "зробив би це особисто", а не через посередників.

Про це він розповів в інтерв’ю Даріусу Рошбіну на LCI.

За словами українського президента, коли справжній чоловік “хоче передати повідомлення іншому чоловіку, що мовляв, хоче його побити”, то він робить це самостійно, а не вдається до послуг “посередників”

“Якби мені довелося передати Путіну таке повідомлення, я б зробив це сам”, – наголосив Зеленський.

Він додав, що “завжди готовий” до єдиноборства з очільником Кремля.

“Хоч завтра. Але це буде останній саміт президента Путіна”, – сказав український президент.