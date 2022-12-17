Про це він розповів в інтерв’ю Даріусу Рошбіну на LCI.
За словами українського президента, коли справжній чоловік “хоче передати повідомлення іншому чоловіку, що мовляв, хоче його побити”, то він робить це самостійно, а не вдається до послуг “посередників”
“Якби мені довелося передати Путіну таке повідомлення, я б зробив це сам”, – наголосив Зеленський.
Він додав, що “завжди готовий” до єдиноборства з очільником Кремля.
“Хоч завтра. Але це буде останній саміт президента Путіна”, – сказав український президент.
- Міжнародна федерація футболу (FIFA) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського виступити з посланням про мир перед початком гри у фіналі Чемпіонату світу з футболу.