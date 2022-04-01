Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що якби Володимир Зеленський був президентом у 2014, Україна б не втратила Крим. Однак таке твердження зустріли критикою.

Про це він заявив в інтерв’ю іноземним журналістам The New Yorker та Bild і Le Monde.

Користувачі соцмереж зауважили, що після початку вторгнення РФ в України політики неодноразово закликали до єдності та припинення будь-яких внутрішніх суперечок. Адже єдиний ворог — це Росія. Попри це у своєму нещодавньому інтерв’ю Єрмак не схвально висловився, щодо попередньої української влади. За його словами, за часів президентства Володимира Зеленського Україна не поступається своїми територіями.

“За часів Зеленського Україна не віддасть жодного сантиметра нашої території. Якби Зеленський був Президентом у 2014, ми не втратили б Крим. Бо починалося все однаково – і тоді, і зараз”, – наголосив він.

У своєму матеріалі для видання “НВ” Олексій Гарань, політолог та науковий директор Фонду Демократичні ініціативи зазначив, що Зеленському варто придивитися до того, що роблять представники органів, які не згадуються у Конституції України, але яким він безмежно довіряє.

“Я намагався пояснити позицію президента, пом’якшити критику його дій. Ну, а після початку війни постійно, як і інші експерти, наголошував, що ми відкладаємо всю критику довоєнних помилок на період після перемоги, а зараз президент діє правильно, як і інші політики, які закликали до єдності”, — стверджує Гарань.

За його словами, він “весь час стримувався”. Однак після заяви Єрмака стосовно Криму та попередньої влади він закликав керівника ОП “мати совість” та згадав низку висловлень Арестовича, Арахамії, Геращенка, Венедіктової та включення до складу переговорної делегації Олександра Чалого.

Народний депутат політичної партії “Народний фронт” Олександр Сочка у своєму дописі у Facebook зауважив, що цим висловом спочатку Єрмак, а потім Голова Одеської ОДА Ігор Палиця, “атакували попередників у владі”.

“Єрмак закинув, мовляв, якби президентом у 14 році був Зеленський, то Крим би не здали. Палиця творчо розвинув Єрмака і прямо заявив, що Турчинов і Яценюк здали Крим, оформивши все це у купу словесних обгорток з прямими звинуваченнями. Коли такі тези вистрілюють дуплетом, — це має ознаки політичної кампанії”, — написав Сочка.

Він також додав, що внутріншні політичні перегони у часи війни — це “гидкий цинізм на фоні тисяч і мільйонів людських трагедій”.

“А може Єрмаку і Палиці здалося, що вже можна починати? Конфліктувати, боротися за монополію на перемоги першого місяця війни, доводити свою послужливість і корисність, провокувати з надією на вдалу карту?”, — наголосив нардеп.

Водночас Арман Ісабеков, користувач Facebook та блогер у своєму дописі акцентував, що у межах політичної єдності в Україні на тлі війни не можна згадувати про справу “вагнерівців” та розслідування ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна від партії “Слуга народу”, однак можна засуджувати за відсутність підтримки Зеленського.

“Серйозно, хлопці, або ми на час війни повністю припиняємо згадувати минуле, або ні. А не так, що казати про “вагнерівців” та Трухіна не можна, але всі мають зараз вибачатися, що не були з дитинства за найвеличнішого лідера світу”, — констатував Ісабеков.