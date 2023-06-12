Система автоматизації ресторану допомагає відслідковувати рух продуктів на складі, щоб запобігати як нестачам, так і надлишкам, а також контролювати фінанси, супроводжувати замовлення від моменту прийому до його видачі.

Є два види програм автоматизації для ресторанів: стаціонарні та хмарні. Популярність останніх невпинно зростає.

Плюси хмарних систем для закладів

Серед основних переваг хмарних програм обліку:

низька вартість,

безпека даних,

компактність пристроїв,

онлайн доступ до даних з будь-якого місця.

Які переваги програми Poster

Більше 50 000 закладів вже спробували Poster Pos. Що, на думку власників ресторанів, є основними перевагами системи автоматизації цього виробника:

Ефективність: за допомогою Poster кухня, склад і бар працюють злагоджено як єдиний механізм.

Універсальність: Аналітика, Меню, Склад, Фінанси, Маркетинг усе в одній програмі.

Гнучкість: можливості Poster можна адаптувати як до потреб маленького кавового острівця, так і до потреб великої мережі ресторанів.

Простота: завдяки інтуїтивному інтерфейсу офіціант зможе приймати замовлення вже за хвилину після встановлення програми.

Відмінна підтримка клієнтів: 24/7, безкоштовно консультанти відповідають на питання і допомагають з труднощами.

Доступність і прозорість: Poster працює за системою підписки і пропонує кілька різних тарифів. Ви оплачуєте тільки підписку, немає прихованих або додаткових платежів за встановлення чи т.п.

Як вибрати правильну систему обліку для ресторану

Просто приділіть трохи часу на дослідження ринку, щоб знайти надійного постачальника послуг.

Зверніть увагу, чи доступна технічна підтримка, в якому обсязі і чи входить вона у вартість.

Якщо є можливість тестового періоду, обов’язково скористайтеся нею. Це найкращий спосіб зрозуміти, чи система автоматизації відповідає Вашим очікуванням.

Віддавайте перевагу продуктам українських розробників. Прикладом є програма для ресторану від української компанії Poster. По-перше, таким чином Ви підтримуєте вітчизняний бізнес. По-друге, українці створюють якісне програмне забезпечення, варте Вашої уваги і грошей.