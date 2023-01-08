Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування “Центр”.

У другій половині дня військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування “Центр” знищили ще одне вороже повітряне судно.

За підтвердженими даними здобиччю українських захисників став російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52.

Які колядники такі і подарунки!”, – наголосили у повідомленні.

Довідка. Ка-52 — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Ця новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 становить понад $16 млн.