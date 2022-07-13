У міністерстві фінансів США опублікували перелік держав, які допомагають Росії та Білорусі обходити санкції, а також закликали посилити контроль над процесом.

Про це йдеться в офіційній заяві американського уряду.

Агентство боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) та Бюро промисловості та безпеки (BIS) міністерства фінансів США проаналізували низку країн, через які продовжується експорт підсанкційних товарів до РФ та Білорусі.

Список містить:

Вірменію,

Бразилію,

Китай,

Грузію,

Індію,

Ізраїль,

Казахстан,

Киргизстан,

Мексику,

Нікарагуа,

Сербію,

Сінгапур,

Південну Африку,

Тайвань,

Таджикистан,

Туреччину,

Об’єднані Арабські Емірати,

Узбекистан.

Організації виявили транзитні шляхи, якими проходить обмежений та контрольований експорт, перш ніж досягне Росії чи Білорусі, закликаючи посилити контроль над ними.

Товари, що підлягають контролю США, вивозять в ці країни як сировину, проте їх подальше ввезення в Росію або Білорусь “завдяки додатковим перевальним пунктам” заборонено у деяких випадках.