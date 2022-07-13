Про це йдеться в офіційній заяві американського уряду.
Агентство боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) та Бюро промисловості та безпеки (BIS) міністерства фінансів США проаналізували низку країн, через які продовжується експорт підсанкційних товарів до РФ та Білорусі.
Список містить:
- Вірменію,
- Бразилію,
- Китай,
- Грузію,
- Індію,
- Ізраїль,
- Казахстан,
- Киргизстан,
- Мексику,
- Нікарагуа,
- Сербію,
- Сінгапур,
- Південну Африку,
- Тайвань,
- Таджикистан,
- Туреччину,
- Об’єднані Арабські Емірати,
- Узбекистан.
Організації виявили транзитні шляхи, якими проходить обмежений та контрольований експорт, перш ніж досягне Росії чи Білорусі, закликаючи посилити контроль над ними.
Товари, що підлягають контролю США, вивозять в ці країни як сировину, проте їх подальше ввезення в Росію або Білорусь “завдяки додатковим перевальним пунктам” заборонено у деяких випадках.
“FinCEN і BIS Міністерства торгівлі США та безпеки випускають спільне попередження, закликаючи фінансові установи виявляти пильність щодо спроб фізичних та юридичних осіб чи організацій обійти експортний контроль, який здійснюється у зв’язку з вторгненням Російської Федерації в Україну”, – йдеться у заяві.
- Нагадаємо, що у Європейському Союзі планують найближчим часом представити сьомий пакет санкцій проти Російської Федерації.
- Зокрема Польща вимагає посилити санкції проти Росії. Саме тому Уряд Польщі закликав запровадити додаткові санкції проти РФ напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.
- Також литовський уряд розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область РФ. З 10 липня почалося поетапне запровадження санкцій, які оголосив раніше ЄС.
- Канада планує розширити санкційний тиск на Росії. Вони припадають на нафтовий, газовий, хімічний і виробничий сектори.
- Навіть якщо санкції проти РФ призведуть до ФРН до труднощів у енергопостачанні, погіршення бізнесу та подорожчання електрики — більшість німців підтримують їх, свідчить соціологічне опитування Deutschlandtrend.