Про це йдеться в офіційній заяві американського уряду.

Агентство боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) та Бюро промисловості та безпеки (BIS) міністерства фінансів США проаналізували низку країн, через які продовжується експорт підсанкційних товарів до РФ та Білорусі.

Список містить:

  • Вірменію,
  • Бразилію,
  • Китай,
  • Грузію,
  • Індію,
  • Ізраїль,
  • Казахстан,
  • Киргизстан,
  • Мексику,
  • Нікарагуа,
  • Сербію,
  • Сінгапур,
  • Південну Африку,
  • Тайвань,
  • Таджикистан,
  • Туреччину,
  • Об’єднані Арабські Емірати,
  • Узбекистан.

Організації виявили транзитні шляхи, якими проходить обмежений та контрольований експорт, перш ніж досягне Росії чи Білорусі, закликаючи посилити контроль над ними.

Товари, що підлягають контролю США, вивозять в ці країни як сировину, проте їх подальше ввезення в Росію або Білорусь “завдяки додатковим перевальним пунктам” заборонено у деяких випадках.

“FinCEN і BIS Міністерства торгівлі США та безпеки випускають спільне попередження, закликаючи фінансові установи виявляти пильність щодо спроб фізичних та юридичних осіб чи організацій обійти експортний контроль, який здійснюється у зв’язку з вторгненням Російської Федерації в Україну”, – йдеться у заяві.