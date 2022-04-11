Для українців слово "Дія" вже стало звичним. Зараз, під час війни, більшість суспільних дискусій відійшли на задній план — те саме сталося і з сервісом "Держава і я". Більшість користується ним, не зважаючи на сумний бекграунд та безліч скандалів із витоками даних, незахищеністю та власне ідеологією поводження з даними громадян. Мобільний застосунок та вебпортал обіцяли запустити у 2019-му, почасти запустили у 2020-му; у 2021-му онлайн послугами скористалися понад 12 мільйонів.

“Дія” як додаток надає можливість звертатися до різних баз даних та підтягувати з них документи. Таким чином, ваш смартфон стає ідентифікатором вашої особи. Слабкості цього підходу нікуди не ділися, але кількість доступних баз (і витягнутих з них документів) зростає. Зараз “Дія” надає можливість отримати понад 50 державних послуг онлайн та скористатися доступом до 15 документів: до водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, цифрового студентського квитка, до електронної версії ID-картки та закордонного біометричного паспорта, свідоцтва про народження дитини, цифрового індивідуального податкового номеру та посвідки внутрішньо переміщеної особи тощо. Після червневого оновлення у застосунку з’явився QR-сканер для зручного зчитування та верифікації документів.

Одна з найпопулярніших послуг, доступна через “Дію” — програма допомоги батькам новонароджених дітей єМалятко. Не менш популярна послуга єПідтримка. За нею громадяни України, що пройшли вакцинацію, тобто отримали обидві дози двофазної вакцини, отримують тисячу гривень. Від початку планувалося, що гроші можна буде витратити на книги, квитки на культурні заходи, спорт та подорожі, тож весь 21-й рік пройшов під девізом “Поповніть свій список книг”. Втім, з часом людям старшого віку дозволили витрачати “ковідну тисячу” також на ліки та комунальні послуги, а підліткам — на оплату навчання та гуртожитку.

Напад Російської федерації на Україну змусив уряд зняти обмеження на витрати “ковідної тисячі”, і зараз ці гроші можна витратити на будь-які продукти, товари та послуги.

Ще одним воєнним розширенням сервісу єПідтримка стала виплата мешканцям областей, де йдуть запеклі бойові зіткнення з підрозділами армії російських окупантів. Ця категорія громадян України, на жаль, вже дуже численна, отримує виплату у розмірі шести з половиною тисяч гривень.