Міністерство освіти і науки заявило про те, що учасники бойових дій та їхні діти мають право на отримання пільг на навчання. Тому на сайті МОН оприлюднили список документів, які необхідні для їх отримання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Міністерство освіти і науки України інформує, що учасникам бойових дій та їхнім дітям надається державна цільова підтримка для здобуття професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.

Чинне законодавство передбачає низку пільг:

повна або часткова оплата навчання коштом державного та місцевих бюджетів;

пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками;

безоплатний доступ до інтернет-мережі, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;

безоплатне проживання в гуртожитку.

Серед тих, хто може отримати пільги – учасники бойових дій та їхні діти, що навчаються на денній формі навчання у закладах професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти віком до 23 років.

Документи, які необхідні для отримання піль на навчання:

посвідчення учасника бойових дій;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни ;

посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного віку – довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну);

свідоцтво про народження дитини;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

довідка про реєстрацію місця проживання особи.

Якщо вам відмовлено у наданні пільг, тоді необхідно звернутися до ректора (директора) закладу освіти або звернутися зі скаргою до Міністерства освіти і науки України.