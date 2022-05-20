Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Міністерство освіти і науки України інформує, що учасникам бойових дій та їхнім дітям надається державна цільова підтримка для здобуття професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.
Чинне законодавство передбачає низку пільг:
- повна або часткова оплата навчання коштом державного та місцевих бюджетів;
- пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;
- соціальні стипендії;
- безоплатне забезпечення підручниками;
- безоплатний доступ до інтернет-мережі, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
- безоплатне проживання в гуртожитку.
Серед тих, хто може отримати пільги – учасники бойових дій та їхні діти, що навчаються на денній формі навчання у закладах професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти віком до 23 років.
Документи, які необхідні для отримання піль на навчання:
- посвідчення учасника бойових дій;
- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни ;
- посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного віку – довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну);
- свідоцтво про народження дитини;
- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- довідка про реєстрацію місця проживання особи.
Якщо вам відмовлено у наданні пільг, тоді необхідно звернутися до ректора (директора) закладу освіти або звернутися зі скаргою до Міністерства освіти і науки України.
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