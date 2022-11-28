Насправді, у сучасних реаліях відеоспостереження у багатоквартирному будинку – це комплекс обладнання, завдяки якому вдається контролювати все, що відбувається всередині нежитлових приміщень та на прибудинковій території. При цьому представлене обладнання в широкому асортименті: https://control.ua/ua/videonablyudenie/. Спробуємо розібратися докладніше, навіщо в багатоквартирному будинку потрібне обладнання для відеоспостереження.

Актуальність відеоспостереження у багатоквартирному будинку

Основна причина, через яку в багатоквартирному будинку потрібне встановлення системи відеоспостереження – це підвищення рівня безпеки. Важливо зважати на те, що Україна посідає 20 місце серед найбільш кримінальних країн у всьому світі. Лише за період 2021 року було зафіксовано близько 250 000 квартирних крадіжок, а також понад 2 000 випадків завдання важких тілесних ушкоджень, несумісних з життям. А враховуючи все, що відбувається сьогодні, не варто сподіватися, що буде якась тенденція до зниження кількості крадіжок у нашій країні. Буде лише активне зростання.

Однією з причин, чому так активно зростає кількість крадіжок та інших правопорушень у багатоквартирних будинках – це безпосередньо безтурботність самих громадян. Багато хто наївно вважає, що в мене нема чого красти, тому мене це не стосується. Але треба розуміти, що іноді крадіжками займаються не лише професійні злодії, а й алкоголіки та наркомани, які з’являються в під’їзді і вони готові на все, щоб тільки стало простіше. А кількість злочинів, скоєних під впливом наркотиків, зросла у 2 рази.

Які завдання вирішує система спостереження у багатоквартирному будинку?

Як бачите, жодна людина не застрахована від зазіхань на власне майно. І саме система відеоспостереження вирішує такі завдання:

Забезпечення безпеки мешканців. За допомогою запису на відео можна запобігти або допомогти розкрити пограбування, квартирну крадіжку та інший злочин.

Гарантія безпеки на дитячих майданчиках. Необхідно відзначити, що за допомогою подібного обладнання майно у дворі не піддаватиметься актам вандалізму, власники домашніх вихованців їх вигулюватимуть у спеціально відведених для цього зонах тощо. А найголовніше, що буде можливість убезпечити дітей від сумнівних особистостей.

Захист автомобілів власників квартир та їх гостей. Ви точно знатимете, хто зробив вм’ятину чи подряпину на кузові, або неправильно припаркувався.

Забезпечення порядку та чистоти у ліфті, у дворі та на сходах. Система спостереження буде чітко фіксувати, хто прибрати за собою будівельне та інше сміття. Тих, хто винний буде гарантовано знайдено.

При цьому мешканцям не потрібно буде зустрічатись у ліфті з різними шахраями, адептами різних сект, торговими агентами тощо. А найдивовижніше, що для забезпечення повної безпеки в багатоквартирному будинку достатньо буде лише отримати згоду від 50% і більше мешканців, після чого придбати обладнання або домовитися зі спеціалізованою фірмою про встановлення.