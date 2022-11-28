Насправді, у сучасних реаліях відеоспостереження у багатоквартирному будинку – це комплекс обладнання, завдяки якому вдається контролювати все, що відбувається всередині нежитлових приміщень та на прибудинковій території. При цьому представлене обладнання в широкому асортименті: https://control.ua/ua/videonablyudenie/. Спробуємо розібратися докладніше, навіщо в багатоквартирному будинку потрібне обладнання для відеоспостереження.
Актуальність відеоспостереження у багатоквартирному будинку
Основна причина, через яку в багатоквартирному будинку потрібне встановлення системи відеоспостереження – це підвищення рівня безпеки. Важливо зважати на те, що Україна посідає 20 місце серед найбільш кримінальних країн у всьому світі. Лише за період 2021 року було зафіксовано близько 250 000 квартирних крадіжок, а також понад 2 000 випадків завдання важких тілесних ушкоджень, несумісних з життям. А враховуючи все, що відбувається сьогодні, не варто сподіватися, що буде якась тенденція до зниження кількості крадіжок у нашій країні. Буде лише активне зростання.
Однією з причин, чому так активно зростає кількість крадіжок та інших правопорушень у багатоквартирних будинках – це безпосередньо безтурботність самих громадян. Багато хто наївно вважає, що в мене нема чого красти, тому мене це не стосується. Але треба розуміти, що іноді крадіжками займаються не лише професійні злодії, а й алкоголіки та наркомани, які з’являються в під’їзді і вони готові на все, щоб тільки стало простіше. А кількість злочинів, скоєних під впливом наркотиків, зросла у 2 рази.
Які завдання вирішує система спостереження у багатоквартирному будинку?
Як бачите, жодна людина не застрахована від зазіхань на власне майно. І саме система відеоспостереження вирішує такі завдання:
- Забезпечення безпеки мешканців. За допомогою запису на відео можна запобігти або допомогти розкрити пограбування, квартирну крадіжку та інший злочин.
- Гарантія безпеки на дитячих майданчиках. Необхідно відзначити, що за допомогою подібного обладнання майно у дворі не піддаватиметься актам вандалізму, власники домашніх вихованців їх вигулюватимуть у спеціально відведених для цього зонах тощо. А найголовніше, що буде можливість убезпечити дітей від сумнівних особистостей.
- Захист автомобілів власників квартир та їх гостей. Ви точно знатимете, хто зробив вм’ятину чи подряпину на кузові, або неправильно припаркувався.
- Забезпечення порядку та чистоти у ліфті, у дворі та на сходах. Система спостереження буде чітко фіксувати, хто прибрати за собою будівельне та інше сміття. Тих, хто винний буде гарантовано знайдено.
При цьому мешканцям не потрібно буде зустрічатись у ліфті з різними шахраями, адептами різних сект, торговими агентами тощо. А найдивовижніше, що для забезпечення повної безпеки в багатоквартирному будинку достатньо буде лише отримати згоду від 50% і більше мешканців, після чого придбати обладнання або домовитися зі спеціалізованою фірмою про встановлення.