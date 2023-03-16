Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю “24 каналу”.
Українська ППО може збивати ракети:
- “Калібр” (3М14) – крилаті ракети морського базування (якими ворог атакує з Чорного моря);
- Х-101/Х-555/Х-55 – крилаті ракети повітряного базування;
- Р-500 (9М728) – крилаті ракети наземного базування зі складу комплексу Іскандер-К (аналог “Калібру”);
- Х-59 – керовані авіаційні ракети “повітря-земля”,
- Х-35 – протикорабельні ракети повітряного, морського або берегового базування.
Українське ППО не може збивати ракети:
- 9М723 – балістичні ракети “Іскандер-М”;
- 9М79М – ракети “Точки-У”;
- реактивні снаряди РСЗВ;
- Х-22 – надзвукові крилаті протикорабельні ракети повітряного базування великої дальності;
- Р-800 – крилаті ракети берегового базування “Онікс”;
- Х-47 – гіперзвукові аеробалістичні ракети “Кинджал”;
- Х-31П – авіаційні протирадіолокаційні ракети.
За словами Ігната, українські захисники не можуть збити балістичні ракети. Зокрема, “Іскандер-М” – це балістичні ракети 9М723, які росіяни багато застосовували на початку війни.
Втім, фактично весь свій стратегічний запас “Іскандерів-М” окупанти тоді й витратили, тож згодом почали застосовувати застарілі комплекси “Точка-У”. Наприклад, по Краматорському вокзалу. Також немає можливості перехоплювати ракети РСЗВ, зокрема “Смерч”.
Речник зауважив, що всі ракети летять швидко – за балістичною траєкторією й фактично падають на ціль з величезною швидкістю. Для того, аби збити те, що вже падає, потрібні спеціальні зенітні ракетні системи.
До балістики також відносять і зенітні керовані ракети С-300, які військові РФ застосовують по наземних цілях у прифронтовій зоні на відстані до 150 кілометрів.
Згідно з поясненнями Ігната, що більша відстань від місця запуску, то більша неточність. Тому часто росіяни потрапляють не туди, внаслідок чого гинуть мирні люди.
Ракета Х-22 хоч і класифікується як крилата ракета, але її швидкість становить 4-5 тисяч кілометрів на годину.
“Ця ракета має смертоносну бойову частину вагою 950 кілограмів. Саме така знесла будинок у Дніпрі та ТРЦ у Кременчуці. Аналогічна до Х-22 склалася ситуація щодо надзвукових протикорабельних крилатих ракет берегового базування Р-800 “Онікс”, які часто запускають по Одещині”, – сказав речник ПС.
Зауважимо, що найновіша загроза – гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, що застосовуються з літаків МіГ-31К.
Донедавна їхнє застосування мало разовий характер. Проте 9 березня 2023 року РФ застосувала залп із 6 ракет. Як наголосив Ігнат, це підтверджує небезпеку цієї зброї та потребу України в сучасній ППО.
Окрім того, не збиваються й “вузькопрофільні” авіаційні протирадіолокаційні ракети Х-31П. Однак, вони здебільшого несуть загрозу лише поблизу лінії бойового зіткнення.
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