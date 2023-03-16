У Повітряних силах ЗСУ пояснили, які ворожі ракети українська протиповітряна оборона може збивати ефективно, а які – ні, через брак сучасних систем ППО в Україні.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю “24 каналу”.

Українська ППО може збивати ракети:

“Калібр” (3М14) – крилаті ракети морського базування (якими ворог атакує з Чорного моря);

Х-101/Х-555/Х-55 – крилаті ракети повітряного базування;

Р-500 (9М728) – крилаті ракети наземного базування зі складу комплексу Іскандер-К (аналог “Калібру”);

Х-59 – керовані авіаційні ракети “повітря-земля”,

Х-35 – протикорабельні ракети повітряного, морського або берегового базування.

Українське ППО не може збивати ракети:

9М723 – балістичні ракети “Іскандер-М”;

9М79М – ракети “Точки-У”;

реактивні снаряди РСЗВ;

Х-22 – надзвукові крилаті протикорабельні ракети повітряного базування великої дальності;

Р-800 – крилаті ракети берегового базування “Онікс”;

Х-47 – гіперзвукові аеробалістичні ракети “Кинджал”;

Х-31П – авіаційні протирадіолокаційні ракети.

За словами Ігната, українські захисники не можуть збити балістичні ракети. Зокрема, “Іскандер-М” – це балістичні ракети 9М723, які росіяни багато застосовували на початку війни.

Втім, фактично весь свій стратегічний запас “Іскандерів-М” окупанти тоді й витратили, тож згодом почали застосовувати застарілі комплекси “Точка-У”. Наприклад, по Краматорському вокзалу. Також немає можливості перехоплювати ракети РСЗВ, зокрема “Смерч”.

Речник зауважив, що всі ракети летять швидко – за балістичною траєкторією й фактично падають на ціль з величезною швидкістю. Для того, аби збити те, що вже падає, потрібні спеціальні зенітні ракетні системи.

До балістики також відносять і зенітні керовані ракети С-300, які військові РФ застосовують по наземних цілях у прифронтовій зоні на відстані до 150 кілометрів.

Згідно з поясненнями Ігната, що більша відстань від місця запуску, то більша неточність. Тому часто росіяни потрапляють не туди, внаслідок чого гинуть мирні люди.

Ракета Х-22 хоч і класифікується як крилата ракета, але її швидкість становить 4-5 тисяч кілометрів на годину.

“Ця ракета має смертоносну бойову частину вагою 950 кілограмів. Саме така знесла будинок у Дніпрі та ТРЦ у Кременчуці. Аналогічна до Х-22 склалася ситуація щодо надзвукових протикорабельних крилатих ракет берегового базування Р-800 “Онікс”, які часто запускають по Одещині”, – сказав речник ПС.

Зауважимо, що найновіша загроза – гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, що застосовуються з літаків МіГ-31К.

Донедавна їхнє застосування мало разовий характер. Проте 9 березня 2023 року РФ застосувала залп із 6 ракет. Як наголосив Ігнат, це підтверджує небезпеку цієї зброї та потребу України в сучасній ППО.

Окрім того, не збиваються й “вузькопрофільні” авіаційні протирадіолокаційні ракети Х-31П. Однак, вони здебільшого несуть загрозу лише поблизу лінії бойового зіткнення.