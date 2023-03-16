Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю “24 каналу”.

Українська ППО може збивати ракети:

  • “Калібр” (3М14) –  крилаті ракети морського базування (якими ворог атакує з Чорного моря);
  • Х-101/Х-555/Х-55 –  крилаті ракети повітряного базування;
  • Р-500 (9М728) –  крилаті ракети наземного базування зі складу комплексу Іскандер-К (аналог “Калібру”);
  • Х-59 –  керовані авіаційні ракети “повітря-земля”,
  • Х-35 –  протикорабельні ракети повітряного, морського або берегового базування.

Українське ППО не може збивати ракети:

  • 9М723 –  балістичні ракети “Іскандер-М”;
  • 9М79М –  ракети “Точки-У”;
  • реактивні снаряди РСЗВ;
  • Х-22 – надзвукові крилаті протикорабельні ракети повітряного базування великої дальності;
  • Р-800 – крилаті ракети берегового базування “Онікс”;
  • Х-47 – гіперзвукові аеробалістичні ракети “Кинджал”;
  • Х-31П – авіаційні протирадіолокаційні ракети.

За словами Ігната, українські захисники не можуть збити балістичні ракети. Зокрема, “Іскандер-М” – це балістичні ракети 9М723, які росіяни багато застосовували на початку війни.

Втім, фактично весь свій стратегічний запас “Іскандерів-М” окупанти тоді й витратили, тож згодом почали застосовувати застарілі комплекси “Точка-У”. Наприклад, по Краматорському вокзалу. Також немає можливості перехоплювати ракети РСЗВ, зокрема “Смерч”.

Речник зауважив, що всі ракети летять швидко – за балістичною траєкторією й фактично падають на ціль з величезною швидкістю. Для того, аби збити те, що вже падає, потрібні спеціальні зенітні ракетні системи.

До балістики також відносять і зенітні керовані ракети С-300, які військові РФ застосовують по наземних цілях у прифронтовій зоні на відстані до 150 кілометрів.

Згідно з поясненнями Ігната, що більша відстань від місця запуску, то більша неточність. Тому часто росіяни потрапляють не туди, внаслідок чого гинуть мирні люди. 

Ракета Х-22 хоч і класифікується як крилата ракета, але її швидкість становить 4-5 тисяч кілометрів на годину. 

“Ця ракета має смертоносну бойову частину вагою 950 кілограмів. Саме така знесла будинок у Дніпрі та ТРЦ у Кременчуці. Аналогічна до Х-22 склалася ситуація щодо надзвукових протикорабельних крилатих ракет берегового базування Р-800 “Онікс”, які часто запускають по Одещині”, – сказав речник ПС.

Зауважимо, що найновіша загроза – гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, що застосовуються з літаків МіГ-31К.

Донедавна їхнє застосування мало разовий характер. Проте 9 березня 2023 року РФ застосувала залп із 6 ракет. Як наголосив Ігнат, це підтверджує небезпеку цієї зброї та потребу України в сучасній ППО.

Окрім того, не збиваються й “вузькопрофільні” авіаційні протирадіолокаційні ракети Х-31П. Однак, вони здебільшого несуть загрозу лише поблизу лінії бойового зіткнення.