Для багатьох людей біль у спині ускладнює повсякденне життя. Це впливає на те, як ми рухаємося, відчуваємо та думаємо, не залишаючи нам іншого вибору, окрім як вжити певних заходів, аби полегшити біль.

Про це повідомляє CNN з посиланням на рекомендації Дани Сантас, сертифікованої фахівчині з силових та фізичних навантажень і тренерки з психологічного розвитку в спорті, яка також є авторкою “Практичних рішень для полегшення болю в спині”.

“Якби замість реагування [на біль у спині] ви робили невеликі щоденні кроки, щоб завчасно його уникнути?”, – ставить запитання CNN у своєму матеріалі.

Зазначається, що, на жаль, багато людей не знають про щоденні дії, які сприяють появі болю в спині, або про кроки, які можна вжити, аби цього уникнути.

Наше тіло потребує достатньої кількості рухів протягом дня, щоби підтримувати рухливість суглобів та циркуляцію крові в м’язах. Особливо це стосується спинних хребців і м’язів спини.

Тому, звучить шаблонно, але якщо погода хороша, не шукайте місце для паркування біля магазину, не користуйтеся ліфтом, якщо у вас є можливість пройти один або два поверхи сходами. Якщо вам потрібно сидіти тривалий час, установіть таймер, аби вставати щогодини та бути активними кілька хвилин.

Більше хвилин руху приносить велику користь для здоров’я з часом. Окрім зміцнення здоров’я спини, згідно з дослідженнями, активний рух лише 11 хвилин на день збільшує тривалість життя.

Щоби додати більше руху у свій день, подумайте про щоденні прогулянки. Ви також можете спробувати 10-хвилинне тренування з власною вагою або 5-хвилинну процедуру йоги.

Також подумайте про дії, котрі ви робите неодноразово протягом дня і, які зміщують вашу вагу в одну сторону тіла. Наприклад, відкривання дверей, носіння сумки, тримання повідця, аби вигуляти собаку тощо.

Як тренерка в професійному спорті, Дана помітила, що безліч спортсменів, найменш схильних до травм, певним чином були “двосторонніми” та змінювали час від часу “головну” руку.

Оскільки більшість людей від природи не володіють обома руками, Дана створила програму рухів для спортсменів, які спрямовано на повторювані моделі домінантної сторони та протидіють їм, аби допомогти відновити вирівнювання та зменшити сприйнятливість до пов’язаного болю та травм.

Ви можете застосувати той самий підхід у своєму повсякденному житті, змінюючи сторони, коли носите речі, наприклад сумку для комп’ютера чи гаманець. Використовуйте протилежну руку для основних дій, до прикладу, відкривання дверей.

Коли ми відхиляємося від симетрії, більше використовуючи один бік або зміщуючи вагу, ми можемо надмірно навантажувати м’язи спини на одній стороні нашого тіла та створювати навантаження на хребет, що призводить до болю в спині та збільшення ймовірності травм.

Згідно з дослідженнями, стрес також є фактором ризику виникнення болю в спині. Оскільки більшість випадків психічного стресу спричинені зосередженням на минулому чи майбутньому, активне усвідомлення теперішнього зменшує стрес.

Кілька хвилин уваги на день можуть значно зменшити вплив стресу. Крім того, такі практики, як медитація, показали ефективність у зменшенні болю в спині, – пише CNN.

Дихання – це наш найглибший зв’язок із теперішнім, оскільки воно завжди відбувається тут і зараз. Робити “перерви на дихання” протягом дня – це простий спосіб додати практику концентрації до свого розпорядку дня.

Зауважимо, що кожен день ви, ймовірно, робите щось, аби подбати про себе. Наприклад, приймаєте душ і чистите зуби. Якщо ви регулярно страждаєте від болю в спині, ви також повинні підходити до її здоров’я відповідально.