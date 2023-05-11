Багато хто не уявляє життя без музики. Веселі та ритмічні пісні зранку заряджають гарним настроєм на весь день. Слухати їх зручно зі смартфона через бездротові навушники. Якщо у вас оформлено Преміум у відомих стримінгових сервісах, можна слухати будь-що: від класики до сучасних хітів. Які ж навушники купити за доступною ціною, щоб гарантували гарну якість звучання?

На що дивитися, вибираючи бездротові навушники

Передовсім покупці звертають увагу на тип:

вакуумні вкладки з силіконовими амбушурами – дуже зручні й компактні, добре тримаються у вушному каналі;

вкладки без силіконових амбушурів – це, наприклад, популярні Apple Airpods другого та третього поколінь, котрі можна купити тут в “Цитрусі” за офіційною ціною;

накладні у класичному дизайні з наголов’ям, які повністю закривають вушні раковини.

Значення мають ціна та бренд. Якщо поглянемо на статистику продажів, на перших позиціях за популярністю знаходяться навушники таких брендів:

Apple Airpods та Apple Airpods Pro – доволі недешеві, але їх купують заради кришталево чистого звуку та багатьох інтелектуальних функцій; Huawei FreeBuds SE – середньо ціновий варіант з широким функціоналом, зрозумілим керуванням та хорошим звуком; Samsung Galaxy Buds – ідеальний вибір для покупців, що користуються смартфонами Samsung та інших виробників на базі ОС Android; JBL – американський бренд пропонує різні серії бездротових навушників для музики, спілкування та фітнесу, ціновий діапазон також доволі широкий від однієї до п’яти тисяч гривень; OPPO Enco Buds – найдешевші брендові вкладки наразі, потішать функціоналом, анатомічною посадкою та наявністю фірмового додатка з еквалайзером.

Звісно, є багато бюджетних варіантів за ціною до тисячі гривень. Якщо зацікавили саме вони, варто уважно читати відгуки реальних покупців про навушники.

Як “познайомити” навушники зі смартфоном?

Краще за все інтегруються між собою пристрої одного виробника. Але компанії зацікавлені у залученні нових клієнтів, тому жодних проблем не повинно виникнути. Можна легко підключити, приміром, Apple Airpods Pro до Xiaomi, чи OPPO Enco Buds до смартфонів Самсунг:

переводимо навушники у режим видимості;

на телефоні вмикаємо Блютуз;

пристрої швидко знаходять один одного;

підтверджуємо створення пари;

насолоджуємося музикою та спілкуванням без дротів.

Для розширення функціонала варто дізнатися, чи має виробник навушників кросплатформений додаток. Після його встановлення матимете змогу збільшувати гучність, обирати готові налаштування (рок, поп, денс) чи створювати власні, бачити рівень заряду кейса та кожного навушника окремо.

Можливі причини, чому телефон не знаходить навушники

Якщо купили брендові пристрої, така проблема виникає рідко. А ось покупці, що полюбляють замовляти дешеві товари з КНР, скаржаться, що телефон не знаходить або часто “губить” навушники. Це відбувається з наступних причин:

Батарея погано тримає заряд, тому вкладки швидко втрачають видимість; Слабкий Bluetooth-модуль, що нездатний забезпечити стабільний зв’язок зі смартфоном; Навушники автоматично під’єднуються до інших девайсів; Помилкове скидання налаштувань, програмний збій; Пристрої далеко один від одного тощо.

Аби не стикатися з такими проблемами, купуйте якісні блютуз гарнітури з позитивними відгуками.