Про це повідомляють #Букви.
Як відомо, починаючи з 1 січня набув чинності закон “Про Державний бюджет України на 2022 рік”. Для підприємців він передбачає підвищення податків та обов’язкове використання касових апаратів або РРО/ПРРО (за винятком 1 групи).
Так, Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для підприємців становить 22% мінімальної зарплати, тобто 1430 гривень на місяць, а Єдиний податок залежить від групи ФОП:
- Не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб для першої;
- 20% мінімальної зарплати для другої;
- 5% доходу, або 3% доходу та ПДВ для третьої.
При цьому, якщо підприємець за рік перевищить ліміт доходів для своєї групи, то йому доведеться або перейти в наступну, або на загальну систему оподаткування (що передбачає податок на дохід, військовий збір та ЄСВ з доходів). У 2022 році ліміти такі:
- 1 085 500 грн для першої групи;
- 5 421 000 грн для другої;
- 7 585 500 грн для третьої.
За оцінками Германової, серед усіх нововведень найпроблемнішим є обов’язкове використання реєстраторів розрахункових операцій. Оскільки частина підприємців не має доступу до офіційного додатку ПРРО від держави, попит на звичайні касові апарати значно перевищує пропозицію.
“Ми з колегами тестували безкоштовний додаток від держави – на телефоні з ним неможливо працювати. Це по перше. А по друге, додаток досі відсутній для користувачів IOS (операційна система, встановлена на пристроях компанії Apple – ред.). Через це люди “кинулися” купувати звичайні касові апарати, утворивши чергу на кілька місяців вперед. Виробники просто не встигають їх робити”, – зазначила Помічниця голови Комітету ВР з питань фінансів Ольга Германова.
Фахівчиня наголосила, що хоч є і винятки для підприємців (без РРО можуть обійтися представники першої групи, фрілансери та торговці у сільській місцевості), “обіцяна податкова реформа не відбулась”, що й спровокувало мітинги серед ФОПів.
- Нагадаємо, 25 січня, у Києві під Верховною Радою відбувся мітинг ФОПів, через який в центрі столиці утворилися масштабні затори, вулицю Грушевського перекрили.
- Раніше президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про туризм” щодо розширення кола суб’єктів надання готельних послуг” № 1441-IX. Він дозволяє ФОПам надавати готельні послуги
- Кабінет Міністрів затвердив постанову “Про реалізацію експериментального проєкту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі”. Таким чином Уряд запроваджує експериментальний проєкт, який дасть змогу отримувати реєстраційні послуги зі створення ФОП без участі держреєстратора.