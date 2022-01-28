Помічниця голови Комітету ВР з питань фінансів Ольга Германова пояснила, які головні зміни та недоліки для підприємців має оновлена податкова політика.

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Як відомо, починаючи з 1 січня набув чинності закон “Про Державний бюджет України на 2022 рік”. Для підприємців він передбачає підвищення податків та обов’язкове використання касових апаратів або РРО/ПРРО (за винятком 1 групи).

Так, Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для підприємців становить 22% мінімальної зарплати, тобто 1430 гривень на місяць, а Єдиний податок залежить від групи ФОП:

Не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб для першої;

20% мінімальної зарплати для другої;

5% доходу, або 3% доходу та ПДВ для третьої.

При цьому, якщо підприємець за рік перевищить ліміт доходів для своєї групи, то йому доведеться або перейти в наступну, або на загальну систему оподаткування (що передбачає податок на дохід, військовий збір та ЄСВ з доходів). У 2022 році ліміти такі:

1 085 500 грн для першої групи;

5 421 000 грн для другої;

7 585 500 грн для третьої.

За оцінками Германової, серед усіх нововведень найпроблемнішим є обов’язкове використання реєстраторів розрахункових операцій. Оскільки частина підприємців не має доступу до офіційного додатку ПРРО від держави, попит на звичайні касові апарати значно перевищує пропозицію.

“Ми з колегами тестували безкоштовний додаток від держави – на телефоні з ним неможливо працювати. Це по перше. А по друге, додаток досі відсутній для користувачів IOS (операційна система, встановлена на пристроях компанії Apple – ред.). Через це люди “кинулися” купувати звичайні касові апарати, утворивши чергу на кілька місяців вперед. Виробники просто не встигають їх робити”, – зазначила Помічниця голови Комітету ВР з питань фінансів Ольга Германова.

Фахівчиня наголосила, що хоч є і винятки для підприємців (без РРО можуть обійтися представники першої групи, фрілансери та торговці у сільській місцевості), “обіцяна податкова реформа не відбулась”, що й спровокувало мітинги серед ФОПів.