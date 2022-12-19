Про це інформує Укргідрометцентр і синоптикиня Наталка Діденко.
Антициклон на ім’я Kaspar зумовить у понеділок скрізь в Україні суху, навіть із сонячними проясненнями, погоду.
Протягом 19 грудня спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень становитиме від -2 до -7 градусів морозу, на крайньому півдні, Закарпатті та Прикарпатті – від 2 морозу до 3 градусів тепла.
На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, у західних областях південний, 5-10 м/с. У східних областях та на заході України пориви вітру можуть досягати штормових значень, тому температурні відчуття можуть бути на кілька градусів нижчими в цих областях.
У Києві на Миколая очікується морозна погода — вдень -4..-6 градусів. Буде хмарно з проясненнями, без опадів.
- Сьогодні, 18 грудня, у країну повернеться похолодання. Температура повітря всюди, крім південно-східної частини та Криму, буде нижче нуля.