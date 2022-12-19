Вдень на Миколая температура повітря становитиме -2..-7 градусів. У південній частині та на південному сході України – від 2 морозу до 3 градусів тепла.

Про це інформує Укргідрометцентр і синоптикиня Наталка Діденко.

Антициклон на ім’я Kaspar зумовить у понеділок скрізь в Україні суху, навіть із сонячними проясненнями, погоду.

Протягом 19 грудня спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень становитиме від -2 до -7 градусів морозу, на крайньому півдні, Закарпатті та Прикарпатті – від 2 морозу до 3 градусів тепла.

На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, у західних областях південний, 5-10 м/с. У східних областях та на заході України пориви вітру можуть досягати штормових значень, тому температурні відчуття можуть бути на кілька градусів нижчими в цих областях.

У Києві на Миколая очікується морозна погода — вдень -4..-6 градусів. Буде хмарно з проясненнями, без опадів.