2 січня 2022 року в більшості регіонів України буде відлига та сильний вітер.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

2 січня на більшій частині території України температура вдень буде від 0 до 7 градусів, лише на північній та східній частині стовпчики термометра ймовірно опустяться нижче нуля.

Температура вночі опуститься до 6 градусів морозу.

На Заході, Сході та Півдні буде хмарна погода, у Центрі та Півночі – хмарно з проясненнями. По всій території України істотних опадів не буде.

На півдні – північний вітер, на решті території – північно-західний з поривами від 7 до 12 м/с.

У певних регіонах є значна небезпека лавинних сходжень.