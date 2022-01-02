Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
2 січня на більшій частині території України температура вдень буде від 0 до 7 градусів, лише на північній та східній частині стовпчики термометра ймовірно опустяться нижче нуля.
Температура вночі опуститься до 6 градусів морозу.
На Заході, Сході та Півдні буде хмарна погода, у Центрі та Півночі – хмарно з проясненнями. По всій території України істотних опадів не буде.
На півдні – північний вітер, на решті території – північно-західний з поривами від 7 до 12 м/с.
У певних регіонах є значна небезпека лавинних сходжень.
- Нагадаємо, у перший день нового 2022-го року, 1-го січня, в Україну прийшло тепло та опади.