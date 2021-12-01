Першого грудня на половині території країни буде мокрий сніг, на другій половині – суха сонячна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У столиці України – Києві сьогодні можливий мокрий сніг, температура вдень – від 1°C до 3°C, вночі може опускатися до -3°C.

Західну і північну область України накриють опади у вигляді мокрого снігу, температура повітря вдень підніметься не вище 4°C, подекуди буде не вище нуля. Вночі температура може опуститися до позначки -4°C.

У центрі та сході пануватиме суха та прохолодна погода – вдень температура не підніметься вище позначки 0-3°C вдень. Вночі можливий мороз до -4°C. Винятком тут є Запорізька область, де вдень температура буде 4-6°C, а вночі стовпчик термометра опуститься до -3°C

На півдні буде традиційно значно тепліше. Вдень температура буде від 4°C до 7°C, вночі – до -3.

Зауважимо, що 2 грудня по всій країни, окрім Львова, Ужгорода та Івано-Франківська, буде суха та сонячна погода, у південних областях температура сягатиме 14°C.