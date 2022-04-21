Друга фаза вторгнення Росії в Україну – наступ на Донбас – триває. Питання в тому, чи буде він успішнішим і компетентнішим, ніж перший етап, і чи вистачить в Україні військ та зброї, щоб перешкодити чи навіть заблокувати його.

Аналіз цього етапу провели воєнні експерти телеканалу CNN.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у вівторок, що операція на Донбасі є “дуже важливим моментом усієї цієї спецоперації”.

Російська мета чітка і публічно заявлена: захопити (як це називають росіяни – звільнити) всі східні регіони України, щонайменше Донецьку та Луганську, частини яких підтримувані Росією сепаратисти контролюють з 2014 року. Друга мета – придушити опір, що залишився в портовому місті Маріуполь, об’єднати сухопутний міст, що з’єднує Ростовську область Росії з Кримом, який Росія захопила в України вісім років тому.

З цією метою російські війська, які були розгорнуті на північ і схід від Києва, були передислоковані, а в деяких випадках відновлені після важких втрат.

Тепер вони — і новіші підрозділи — нагромаджуються в Україні з північного сходу. За оцінками американських офіційних осіб, Росія мобілізувала близько 78 батальйонних тактичних груп на сході України – ймовірно, близько 75 000 військовослужбовців. Ще більше збирають у прикордонних районах Росії.

Поки що їхня тактика була прямо з російського підручника: масове використання артилерії, ракетних систем і ракет з наступним наступом броні. Міста у Луганську, такі як Сєвєродонецьк, Попасна та Рубіжне, зруйновані, знищено електро-, газо- та водопостачання.

Але перемоги Росії на місцях були скромними. Це може бути результатом того, що вони не знайшли часу на перегрупування після побоїв, які вони зазнали у лютому та березні.

Інститут вивчення війни (ISW) каже, що “російські війська не взяли оперативну паузу, яка, ймовірно, була необхідною для відновлення та належної інтеграції пошкоджених підрозділів, виведених з північного сходу України, в операції на сході України”.

За оцінками американських чиновників, Росія втратила до 25% бойової вогневої потужності, яку мала до вторгнення.

Битва на Донбасі

Аналіз CNN супутникових знімків, десятків відео в соціальних мережах і заяв обох сторін свідчать про те, що зараз росіяни намагаються просуватися по трьох напрямках.

Уявіть собі Донбас у вигляді квадрата: російські війська вже стоять з трьох боків, залишаючи лише захід відкритим для українців для підкріплення та, якщо потрібно, відступу.

З півдня та сходу передові російські підрозділи просунулися в кращому випадку на кілька кілометрів цього місяця. Цього тижня вони розпочали обстріли сіл у Запоріжжі.

З півночі, зайнявши місто Ізюм на початку цього місяця, вони мало просунулися далі.

ISW (Інститут вивчення війни) оцінює, що “російські військові навряд чи усунули першопричини – погану координацію, нездатність проводити операції між країнами та низький моральний дух – які перешкоджали попереднім наступам”.

Українська тактика

Українці показали себе вмілими тактиками в цьому конфлікті, поступаючись територією для збереження ресурсів, але використовуючи свої знання землі та свою мобільність, щоб завдати втрат російським підрозділам.

Цього тижня українські підрозділи відійшли з міста Кремінна Луганської області, зіткнувшись із потужною артилерійською силою.

Тепер вони мають вирішити, чи встановлюватимуть статичну оборону, яка може призвести до знищення чи оточення підрозділів перед обличчям російської артилерії, ракет та бронетехніки. Альтернативою є мобільна оборона – боротьба та відхід із менш життєво важливої ​​місцевості, вражаючи росіян, коли вони відступають, а потім утримуючи їхні лінії на місцевості, яку вони обрали.

Одночасно українці намагатимуться порушити російські лінії постачання, сіючи плутанину, кидаючи виклик російській логістиці та моральному духу. А моральний дух деяких російських підрозділів, передислокованих для другого наступу за стільки ж місяців, може бути крихким.

Однією з російських цілей є місто Слов’янськ, але навколишня територія включає ліси, річки та болота – важкопрохідні території, які потребують спеціалізованого мостового обладнання. Там, де росіяни обмежені дорогами, як стало зрозуміло на північ від Києва, вони вразливіші як для українських безпілотників, так і для легких протитанкових ракет.

Українці також грають не лише в обороні; останніми днями невеликі підрозділи досягли скромних успіхів на схід і південь від Харкова, потенційно загрожуючи російським лініям постачання. Якщо вони зможуть це витримати, росіянам доведеться виділити підрозділи для захисту цих рубежів.

Вже є ознаки того, що український спецназ діє в тилу Росії: минулого тижня підірвали автомобільний міст на головній трасі з Росії. Також було пошкоджено залізничний міст усередині Росії, на околиці Бєлгорода. Російські військові покладаються на залізниці як основний логістичний напрямок. У цьому аспекті битви вирішальну роль може відігравати підтримка західної розвідки.

Ще один важливий аспект майбутньої боротьби – культурний. Українські підрозділи користуються певною автономією та заохочуються використовувати можливості на полі бою. Навіть за відсутності чіткого керівництва чи наказів у них є мотивація боротися. Навпаки, російський командний ланцюг жорсткий, і культура не заохочує до самостійності.

Проте українці також стикаються зі значними ризиками. Вони воюють — по суті — у межах коробки, яка могла б закритися, якби росіяни досягли успіху в одному або кількох напрямках. Їм доведеться розумно маневрувати, як це робили Києвом, постійно випереджаючи небезпеку потрапити в оточення.

За оцінками американських чиновників, Росія втратила до 25% бойової вогневої потужності, яку мала до вторгнення.

Коли Маріуполь впаде, росіяни можуть перенаправити сили, які були зайняті штурмом міста, проте вони були деградовані та виснажені майже двомісячними міськими боями.

Перш за все, у гонці з часом Україна потребує постійного поповнення зброї та боєприпасів, більша частина яких тепер має надходити з-за меж країни через довгу лінію постачання, уразливу до перекриття. Їм потрібно більше протитанкової зброї та мобільної протиповітряної оборони.

Контратаки, щоб зірвати наступ росіян, потрібно було б захистити з повітря.

У вівторок високопоставлений чиновник США заявив, що Вашингтон працює “цілодобово”, щоб доставити зброю Україні з “безпрецедентною” швидкістю. Сполучені Штати вже санкціонували постачання озброєння та обладнання в Україну на суму 2,3 мільярда доларів після вторгнення.

“Безпрецедентним є кількість послідовних поставок, які ми проводимо з такою швидкістю”, – сказав чиновник.