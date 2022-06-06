Навіть у перспективах ні Європейський Союз, ні НАТО не погодяться на членство у своїх лавах недемократичної, авторитарної країни, у якій порушують принцип свободи слова.

Такі думки публіцист і журналіст Віталій Портников висловив в етері телеканалу “Еспресо”.

“Якщо випадки авторитаризму в Україні будуть зберігатися й посилюватися, Україна ніколи не стане членкинею Європейського Союзу, так само й НАТО. Адже у країн, які зараз є членкинями Північноатлантичного Альянсу, вже є досвід, що відбувається, коли держава з авторитарними тенденціями стає учасницею союзу, заснованого на цінностях”, – наголосив журналіст.

Як приклад авторитарної держави він навів Туреччину та запитав, який зміст союзам тягнути ще одну країну, яка може дозволити собі поведінку з точки зору авторитарних інтересів правителя?

Портников переконаний, що навіть побоювання, що Україна може стати авторитарною державою за чинного президента чи наступного, означатиме, що європейські та євроатлантичні перспективи будуть перекреслені.

Ще однією причиною можливої відмови Україні він назвав придушення свободи слова та корупцію.

“Абсолютно очевидно, що за тим, що відбувається в Україні стежать. Помічають, коли зʼявляються повідомлення корупційного характеру, чи придушення свободи слова — вимкнення з мережі Т2 “Еспресо”, “5-го каналу” й “Прямого”. Тобто на Заході говорять про придушення свободи слова в Україні, а чиновники кажуть, що так і має бути — це сильний козир, щоб кандидатського статусу до Європейського Союзу не було”, – зауважив Портников.

Він додав, що зараз за придушення свободи слова критикують одного з наших сусідів:

“За подібне критикують Угорщину — всі дивуються, як така країна змогла потрапити до ЄС. Тому більше такої помилки у Європі не допустять”, – переконаний журналіст.

Ще одним прикладом, який дуже вдарив по репутації України як держави демократичної, Віталій Портников назвав зокрема заборону виїзду Петра Порошенка за кордон на Парламентську асамблею НАТО та усунення Людмили Денісової з посади омбудсмена.

“Ситуація з усуненням Людмили Денісової з посади омбудсмена, спроби запровадження дистанційного голосування у Верховній Раді — все це підриває авторитет України. Зривання участі 5-го президента Петра Порошенка у Парламентській асамблеї НАТО, хоча це була офіційна поїздка, затверджена головою парламенту. Про це написало багато світових видань — це затьмарило новини з фронту. І виникає питання: кому була потрібна ця антиукраїнська провокація? Коли Порошенко через 2 дні виїхав на іншу міжнародну конференцію”, – запитав Віталій Портников.