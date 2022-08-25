Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, якщо Євросоюз не домовиться про невидачу туристичних віз росіянам, то офіційні відомства Литви обговорюватимуть можливість зробити це на регіональному рівні.

Про це повідомляє Delfi.

З урахуванням того, що Сейм Литви визнав РФ державою, яка здійснює геноцид і підтримує тероризм, громадяни цієї країни, які прямують до Євросоюзу з туристичними цілями, не повинні перетинати кордони ЄС.

Ландсбергіс зауважив, що гуманітарні візи особам, які переслідують російський чи білоруський режими, і членам їхніх сімей видаватимуться. Регіональне рішення, яке охопило б усі країни ЄС, що межують з РФ, могло б бути схожим на те, що наразі в односторонньому порядку застосовується Естонією.

“Я думаю, що воно було б схоже на те, про що сьогодні робить Естонія, — що певні групи осіб, допуск яких був би сумнівним в інтересах нашої національної безпеки, не допускатимуться”, – зазначив Ландсбергіс.

Він також зауважив, що у кожному випадку прикордонник держави ЄС має запитувати громадянина РФ, з якою метою він їде, а також може поцікавитися його ставленням до дій Кремля щодо України.

“Прикордонник має право запитати, чи підтримуєте ви війну в Україні, чий Крим. Тільки з цієї відповіді, що людина, яка перетинає кордон Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, скаже, що, на його думку, Крим не окуповано, можна припустити, що допуск цієї особи не відповідає інтересам національної безпеки”, – заявив голова литовської дипломатії.

За його словами, Литва може зробити це і в односторонньому порядку. Але заходи ефективно працюють лише при застосуванні хоча б регіонального рішення.

Ландсбергіс звернув увагу, що після припинення авіасполучення зі столицями європейських держав Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія та Польща є основним шляхом для росіян та білорусів до Європи.

Наразі найскладніше узгодити технічні питання.

“Ми хочемо, щоб правила, якщо вони будуть узгоджені, застосовувалися однаково. Іншими словами, щоб людина, якій було відмовлено у в’їзді до Естонії, не отримала іншої відповіді ні в Латвії, ні в Литві”, – заявив Ландсбергіс.

Перша зустріч міністрів держав регіону з цього питання має відбутися наступного тижня у Празі. Міністр наголосив, що також поки не дано відповіді на запитання, чи слід відмовляти у в’їзді тільки російським туристам чи ще й білоруським. Так, є відмінності між цими двома країнами і в плані ставлення їхніх громадян до війни. Більшість громадян Білорусі можна вважати скоріше заручниками свого режиму, ніж активно і свідомо його підтримуючими, що підтримують дії режиму.

З іншого боку, за його словами, неправильно, коли білоруси, які залишили батьківщину через загрозу їхньому життю, бачать бізнесмена, який розважається в Литві, який підтримує мінський режим і компанія якого входить до списку санкцій, а він сам — ні.

Раніше міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, якщо в ЄС не запровадять запропоновані обмеження, уряд країни готовий розглянути питання самостійно.

Окрім цього, політики опозиційного консервативного блоку ХДС/ХСС (Християнсько-демократичної та Християнсько-соціальної спілок) висловилися за заборону туристичних віз громадянам РФ у відповідь на продовження повномасштабного російського вторгнення в Україну.