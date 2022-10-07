Президент України Володимир Зеленський заявив, що мобілізованих росіян відправляють на війну як "м'ясо", тому вони мають боротися за свої права. Втім, якщо вони недостатньо сміливі для цього та "хочуть бути шашликами", нехай приїздять.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

Українського президента вразило, наскільки люди в Росії бояться висловити свої думки й боротися: “В цілому я вражений, наскільки люди там бояться всього, наскільки люди там бояться просто висловити свої думки, бояться зробити це навіть в соцмережах, вийти на вулиці, боротися за свої права. Ця логіка для мене є незрозумілою, хоча я знав там багато людей. Але ми настільки різні люди”, — зазначив Зеленський.

Також він Зеленський вважає, що росіяни повинні боротися за себе, виходити, писати та говорити.

“Зараз мобілізовані діти ці, без автоматів, без бронежилетів, їх кидають, як м’ясо. Якщо вони хочуть бути шашликами, добре, хай приходять. Якщо вони все ж таки люди й вони вважають, що це їхнє життя, то вони повинні боротися”, — додав президент.

Нагадаємо, що після того, як 21 вересня Володимир Путін оголосив про “часткову” мобілізацію, росіяни масово почали виїжджати з Російської Федерації, переважно до Казахстану, Грузії, Туреччини, Ізраїлю та Європи.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу раніше оголосив, що Росія планує призвати 300 тисяч осіб, а 4 жовтня заявив, що до Збройних сил прибуло понад 200 тисяч осіб.

Натомість міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов заявив, що до Казахстану з 21 вересня в’їхало більше як 200 тисяч росіян, тоді як близько 147 тисяч росіян вже виїхали.