Про це повідомляє Independent.

Відвідуючи захід в Іспанії бренду взуття Gioseppo, представником якого Патакі є, вона розповіла про своє ставлення до композиції.

Її зауваження з’явилися через місяць після того, як фанати вперше припустили, що у “Flowers” багаторазово згадується колишній Сайрус.

Патакі висловила підтримку своєму зятю.

Для нас це трохи давня історія, — сказала вона. Якщо хтось повинен говорити, це повинен бути Ліам, але я думаю, що вона [Сайрус] може робити те, що хоче”.

Коли її запитали, чи підтримує вона зв’язок із Сайрус, Патакі зазначила, що більше ні, оскільки вони живуть в різних країнах, тож це складно.

До розриву відносин Патакі, котра одружена з Крісом з 2010 року, мала близькі стосунки з Сайрус. Ще в 2016 році дві жінки зробили однакові татуювання.

Коли “Flowers” вийшла вперше, шанувальники швидко поділилися своїми гіпотезами про те, як ця пісня пов’язана з Ліамом. Наприклад, Сайрус випустила композицію 13 січня, в день народження її колишнього чоловіка.

Фанати також вважали, що тема самозакоханості в приспіві була посиланням на пісню Бруно Марса “When I Was Your Man”, яку Ліам нібито присвятив Сайрус, коли вони були разом. У своїй пісні Сайрус співала: “Я можу купити собі квіти… І можу тримати свою власну руку”, тоді як рядки пісні Марса: “Я мав би купити тобі квіти/ І тримати твою руку”.

Інша вірусна ідея полягає в тому, що пісня згадує про ймовірну невірність у шлюбі Сайрус і Ліама. Деякі фанати стверджували, що кліп знімали в будинку, де зірка “Голодних ігор” зраджував Сайрус з 14 різними жінками.

Хоча Сайрус і Ліам не відповіли на ці звинувачення в зраді, у 2019 році співачка заявила, що зрада не була причиною розірвання їхнього шлюбу.

Колишня пара вперше заручилася в 2012 році, згодом скасували заручини в 2013 році і знову заручилися в 2016 році. Вони офіційно одружилися в грудні 2018 року і оголосили про розставання через сім місяців. Ліам подав документи у серпні 2019 року, їхнє розлучення завершилося в лютому 2020 року.