Джерело: “Суспільне“.

Зустріч відбулася в межах дискусії на фестивалі Книжковий арсенал. Тоді ж частина відвідувачів тримали плакати з вимогою повернути костел Святого Миколая громаді, а також порушували питання відставки міністра.

Стосовно петицій він сказав, що вважає їх “демократичним процесом”, на які можуть зважати органи влади, враховуючи думку громадськості.

“Але й інші точки зору громадськості, на які потрібно зважати, дивитися на баланс різних точок зору. Стосовно конкретних запитань чи претензій: на них я готовий відповідати. Але якщо комусь не подобається просто моє обличчя, I am sorry”, – сказав Олександр Ткаченко.

Він порівняв ставлення людей до очільників міністерством зі ставленням до футболу чи приготування борщу.

“Це така сфера, на мою точку зору, так само як футбол чи приготування борщу, де всі знають, що зробити краще і яким чином і завдяки кому. У всіх є точне бачення того, що та чи інша людина може краще зробити: або керувати закладом культури, або бути на чолі колективу. […] Ми не живемо в безповітряному просторі, існує багато стейкхолдерів, які тою чи іншою мірою сприяють або впливають на розвиток України”, – сказав Ткаченко.

Його запитали щодо артистів, які від 24 лютого змінили свою позицію та публічно підтримали Україну. За його словами, “краще перевзутися, ніж недовзутися”. Водночас він підтримав 16-річну Дарину Вдовенку, яку зацькувала співачка Світлана Лобода через плакат “Харків без Лободи”.

Стосовно евакуації експонатів з музеїв на початку повномасштабного вторгнення він сказав, що в Україні немає закону про превентивну евакуацію. Вивозити експонати з музеїв розпочали від 24 лютого, зокрема, артефакти Національного художнього музею в Києві та ще “кількасот тисяч артефактів з різних музеїв країни”. Проте ті, які залишилися в окупації, росіяни розграбували, як Херсонський художній музей. Там викрали 11 тисяч із 16 тисяч артефактів.

В уряді вже з’явилася постанова про порядок вивезення цінностей, котру вже узгодили в Кабміні. Він не надав подробиць про цей документ.