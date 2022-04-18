Вчора українські захисники Маріуполя відкинули вимогу Кремля здатися та скласти зброю. Наразі вони перебувають у масивному металургійному заводі "Азовсталь" в останньому відомому вогнищі опору в зруйнованому місті. Падіння Маріуполя стане переломним моментом у російсько-українській війні.

Про це інформує американське видання АР.

Падіння Маріуполя, місця нещадної 7-тижневої облоги, яка перетворила значну частину міста на руїни, стане найбільшою перемогою Москви у війні та вивільнить війська для участі в потенційно кульмінаційній битві за контроль промислового сходу України.

Захоплення південного міста також дозволить Росії прокласти сухопутний коридор до Криму, позбавить Україну великого порту та цінних промислових активів.

Російські військові підрахували, що 2500 українських військовослужбовців та близько 400 іноземних найманців перебувають на розгалуженому сталеливарному заводі “Азовсталь”, який охоплює понад 11 квадратних кілометрів.

Чимало мирних жителів Маріуполя, зокрема дітей, також перебувають на заводі “Азовсталь”, повідомив у неділю керівник патрульної поліції міста Михайло Вершинін. За його словами, вони ховаються від російських обстрілів і від російських окупантів.