Про це інформує американське видання АР.
Падіння Маріуполя, місця нещадної 7-тижневої облоги, яка перетворила значну частину міста на руїни, стане найбільшою перемогою Москви у війні та вивільнить війська для участі в потенційно кульмінаційній битві за контроль промислового сходу України.
Захоплення південного міста також дозволить Росії прокласти сухопутний коридор до Криму, позбавить Україну великого порту та цінних промислових активів.
Російські військові підрахували, що 2500 українських військовослужбовців та близько 400 іноземних найманців перебувають на розгалуженому сталеливарному заводі “Азовсталь”, який охоплює понад 11 квадратних кілометрів.
Чимало мирних жителів Маріуполя, зокрема дітей, також перебувають на заводі “Азовсталь”, повідомив у неділю керівник патрульної поліції міста Михайло Вершинін. За його словами, вони ховаються від російських обстрілів і від російських окупантів.
Москва дала захисникам полуденний термін здатися і “зберегти життя”, але українці відкинули це, як і попередні ультиматуми.
“Ми будемо боротися абсолютно до кінця, до перемоги в цій війні”, – пообіцяв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в етері телеканалу ABC.
Він наголосив, що Україна готова припинити війну шляхом дипломатії, якщо це можливо, але не має наміру здаватися.
Що ж до обложеного Маріуполя, то наразі мало надії на порятунок військових українськими силами найближчим часом. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в етері американського телеканалу, що решта українських військових і мирного населення у місті – в оточені. Він сказав, що вони “продовжують свою боротьбу”, але місто фактично більше не існує через масове руйнування.
Якщо Маріуполь впаде, очікується, що російські війська найближчими днями долучаться до масованого наступу для контролю над Донбасом, який Кремль прагне захопити після невдачі у спробі взяти Київ.
У Маріуполі внаслідок невпинних бомбардувань і вуличних боїв загинули щонайменше 21 тисяча людей. За оцінками, у місті залишилося 100 000 з довоєнного населення, яке складало 450 000 осіб. Усі ці люди залишилися в пастці без їжі, води, тепла чи електрики під час облоги, що перетворило Маріуполь на одну з найстрашніших трагедій цієї війни.
“Усіх, хто продовжить опір, буде знищено”, – заявив речник міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, оголошуючи останній ультиматум.
На світлинах з дрону, які опублікувало російське пропагандистське інформаційне агентство “РИА-Новости”, видно, що над комплексом, який знаходиться на околиці розбомбленого міста, на Азовському морі, високі клуби диму.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр назвала Маріуполь “щитом, який захищає Україну”.
Вона заявила, що росіяни продовжують завдавати авіаударів по Маріуполю і можуть готуватися до висадки десантних сил для посилення своїх сухопутних військ.
Тим часом російські війська здійснили повітряні атаки поблизу Києва та інших міст, ймовірно, намагаючись послабити військовий потенціал України напередодні нападу.
Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що російські війська на півдні України чинять тортури та викрадають людей, і закликав світ відповісти більшою кількістю зброї та жорсткішими санкціями.
“Там будують камери тортур”, – сказав він у своєму зверненні. – Вони викрадають представників органів місцевого самоврядування та всіх, кого вважають, що вони важливі для місцевих громад”.
Наступ на сході, у разі успіху, дасть президенту Росії Володимиру Путіну життєво важливу частину України та вкрай необхідну перемогу, яку він міг би продати російському народу на тлі зростання жертв війни та економічних труднощів, спричинених санкціями Заходу.
- Нагадаємо, зранку по Львову російські війська випустили чотири ракети. Народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Микола Княжицький зазначив, що внаслідок атаки є загиблі і поранені, серед них дитина.
- Також російські військові зайшли в місто Кремінна (Луганська область) – одну з найгарячіших точок російсько-української війни на сьогодні.
- Вранці 18 квітня російські окупанти завдали по Дніпропетровській області низку ракетних ударів – більшість із них збили сили ППО.
- У Миколаєві запустили свердловини, бо місто залишилося без води. Міська влада з комунальниками очікували, що через бойові дії може бути порушено водопостачання з Дніпра.