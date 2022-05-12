Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар наголосив, що захисники Маріуполя змушені йти з автоматами проти танків та закликав владу зробити все неможливе для їх визволення.

Паламар звернувся з таким закликом в ході інтерв’ю українському телеканалу ICTV.

За словами Паламаря, наразі ситуація на “Азовсталі” важка. Щодо поранених, то ситуація взагалі критична – немає антибіотиків та обезболюючих, операції проводяться без анестезії. Допомогти важким пораненим можливості немає. Евакуювати їх також неможливо.

“Кожен день хлопці помирають із-за недостатньої медичної допомоги, брудного повітря, задимлення та недостатнього харчування”, – наголосив заступник командира полку “Азов”.

“Знаєте, світ дивиться на всі ці речі, але як на якесь шоу. А де дії? Нам потрібні дії, негайні. Скільки нам ще кричати про цю ситуацію? Наше військово-політичне керівництво нам поставило неможливу задачу – тримати оборону в таких умовах, знаючи, що проти нас воює величезне угрупування, авіація й корабельна артилерія. В нас немає ПВО та можливості підбивати кораблі. Ми воюємо з автоматами проти танків. Вони кажуть: “Ми робимо все можливе”. Я наголошую: якщо ми зробили все неможливе, то зробіть для нас все неможливе”, – закликав Паламар.

Зокрема захисник Маріуполя повідомив про необхідність припинення вогню задля евакуації тіл тих, хто загинув з обох сторін.

“Сім’ї загиблих хочуть, щоб ми їх евакуювали на підконтрольну Україні територію та поховали з почестями. Це жінки і чоловіки, які заслуговують на це”, – повідомив Паламар.

Герой Маріуполя підкреслив, що ситуація також загрожує поширенням антисанітарії та небезпечних захворювань не тільки територією заводу, а й усім Маріуполем.

“Зараз тепло, тіла знаходяться під завалами, на полі бою, де підчас інтенсивного вогню їх важко забрати. Вони розкладаються, вони отруюють повітря, землю, воду”, – наголосив Паламар.