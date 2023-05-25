Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд наголосила, якщо президент ПФ Володимир Путін не погодиться вивести свої війська з України, він поставить під загрозу і російську армію, і економіку.

Джерело: виступ Вікторії Нуланд на 15-му щорічному Київському Безпековому Форумі

Нині ЗСУ готуються до контрнаступу, тож, як зауважила Нуланд, російський лідер мусить зрозуміти, що США підтримуватимуть Україну “стільки, скільки буде потрібно”.

Якщо він не вийде з України — він поставить під загрозу всі свої війська, всі свої гроші і економіку країни. Україна зрештою переможе і в будь-якому разі буде частиною європейської демократії, — наголосила вона. В Росії все більше тіл буде повертатись в цинкових трунах, і вони усвідомлять масштаб трагедії. Трагедія відбувається не лише в Україні, в Росії теж. Запитання до Путіна, чи він розуміє, що його керівництво всередині країні зазнає поразки?”, – запитала Нуланд.

Окрім цього, відповідаючи на запитання, що може очікувати Україна від майбутнього саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, Нуланд запевнила, що Альянс має намір більш чітко висловити свою підтримку.

Вона запевнила, що Захід підтримує Україну, яка все більше стає “демократичною і сильною”, і підтримуватиме країну у довгостроковій перспективі — “як кожна окрема країна-член Альянсу, так і колективно”.

Також партнери надають дані в галузі розвідки, кібербезпеки, і, за словами Вікторії Нуланд, “українці побачать ці потужні стосунки між НАТО і Україною”.

Зауважимо, на початку 12-ої зустрічі у форматі “Рамштайн”, міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що союзники сконцентруються на зміцненні протиповітряної оборони України. Країни-партнери також погодили новий пакет озброєння для України.

Посадовці з Центральної та Східної Європи припускають, що восени 2023 року Україна вже зможе отримати винищувачі американського виробництва F-16.

22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.