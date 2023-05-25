Джерело: виступ Вікторії Нуланд на 15-му щорічному Київському Безпековому Форумі
Нині ЗСУ готуються до контрнаступу, тож, як зауважила Нуланд, російський лідер мусить зрозуміти, що США підтримуватимуть Україну “стільки, скільки буде потрібно”.
Якщо він не вийде з України — він поставить під загрозу всі свої війська, всі свої гроші і економіку країни. Україна зрештою переможе і в будь-якому разі буде частиною європейської демократії, — наголосила вона. В Росії все більше тіл буде повертатись в цинкових трунах, і вони усвідомлять масштаб трагедії. Трагедія відбувається не лише в Україні, в Росії теж. Запитання до Путіна, чи він розуміє, що його керівництво всередині країні зазнає поразки?”, – запитала Нуланд.
Окрім цього, відповідаючи на запитання, що може очікувати Україна від майбутнього саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, Нуланд запевнила, що Альянс має намір більш чітко висловити свою підтримку.
Вона запевнила, що Захід підтримує Україну, яка все більше стає “демократичною і сильною”, і підтримуватиме країну у довгостроковій перспективі — “як кожна окрема країна-член Альянсу, так і колективно”.
Також партнери надають дані в галузі розвідки, кібербезпеки, і, за словами Вікторії Нуланд, “українці побачать ці потужні стосунки між НАТО і Україною”.
Зауважимо, на початку 12-ої зустрічі у форматі “Рамштайн”, міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що союзники сконцентруються на зміцненні протиповітряної оборони України. Країни-партнери також погодили новий пакет озброєння для України.
Посадовці з Центральної та Східної Європи припускають, що восени 2023 року Україна вже зможе отримати винищувачі американського виробництва F-16.
22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.
- За інформацією ЗМІ Велика Британія, схоже, готова передати Україні ракети великої дальності, які вже довгий час відмовляються передати в адміністрації президента США Джо Байдена.
- Навчання українських військових на танках M1A1 Abrams, ймовірно, розпочнеться наступного тижня, повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.
- Велика Британія передала Україні крилаті ракети Storm Shadow, підтвердило 11 травня британське міністерство оборони.
- 24 травня Державний департамент прийняв рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу уряду України зенітно-ракетної системи NASAMS та відповідного обладнання за орієнтовною вартістю 285 мільйонів доларів.