Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності”.
Порошенко наголосив, що підписання “зернової угоди” не може супроводжуватись зняттям санкцій з РФ, оскільки це буде поразкою України.
“Зараз антипутінська коаліція у світі має сказати: якщо Путін не буде виконувати ті документи, які підписані, у нас є план Б”, – наголосив п’ятий президент.
Він переконаний, що світ не повинен боятися Росію та вірити їй. “Ми маємо забезпечити, щоби увесь світ зупинив експорт Росії, аж допоки вона не розблокує чорноморські порти України”, – заявив Петро Порошенко.
Що означає повна зупинка експорту, політик пояснив детально: арешт яхт російських олігархів, арешт торговельного флоту, який перевозить російський експорт, російської деревини, російського вугілля, російського скрапленого газу, всього російського експорту.
Порошенко наголосив, що Росія зараз отримує 550 млрд доларів експортної виручки, і це дозволяє їй нарощувати військову міць.
П’ятий президент також зауважив, що Росія має розблокувати не лише українське зерно, а й увесь експорт: “Чому ми не можемо завозити сировину для роботи української промисловості? Чому ми не можемо експортувати чорний метал, продукцію хімії, соняшникову олію і багато іншого, що забезпечує валютний баланс держави? Чому ми обмежуємося лише пшеницею і кукурудзою?”.
Політик переконаний, що з цього приводу цього ще проведуть засідання Ради безпеки ООН.
Нагадаємо, що 22 липня Росія погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються.
Однак наступного ж ранку, 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.
- 14 липня на зустрічі у Стамбулі представники України, ООН, РФ та Туреччини домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна.
- Опісля президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий допомогти Україні відновити експорт зерна морем. Однак для цього необхідно виконати одну умову.
- Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен після атаки Росії на Одесу звинуватив країну-агресора у поглибленні дефіциту пшениці у світі.
- Старший радник Конгресу Сполучених Штатів Америки Пол Массаро висловив своє обурення через обстріли Росією одеського порту. Він заявив, що РФ постійно бреше і вона ніколи не буде дотримуватися жодної угоди.
- Також речниця російського МЗС Марія Захарова підтвердила, що 23 липня саме РФ атакувала порт в Одесі.
- 26 липня за словами речника ООН Фархана Хака, перші українські кораблі для експорту зерна можуть відправитися з чорноморських портів України протягом кількох днів відповідно до угоди, погодженої 22 липня між нашою державою, Росією, Туреччиною та ООН.