П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко наголосив, що світ повинен продемонструвати РФ, що не боїться путінського шантажу і буде жорстко відповідати на порушення міжнародних зобов‘язань.

Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності”.

Порошенко наголосив, що підписання “зернової угоди” не може супроводжуватись зняттям санкцій з РФ, оскільки це буде поразкою України.

“Зараз антипутінська коаліція у світі має сказати: якщо Путін не буде виконувати ті документи, які підписані, у нас є план Б”, – наголосив п’ятий президент.

Він переконаний, що світ не повинен боятися Росію та вірити їй. “Ми маємо забезпечити, щоби увесь світ зупинив експорт Росії, аж допоки вона не розблокує чорноморські порти України”, – заявив Петро Порошенко.

Що означає повна зупинка експорту, політик пояснив детально: арешт яхт російських олігархів, арешт торговельного флоту, який перевозить російський експорт, російської деревини, російського вугілля, російського скрапленого газу, всього російського експорту.

Порошенко наголосив, що Росія зараз отримує 550 млрд доларів експортної виручки, і це дозволяє їй нарощувати військову міць.

П’ятий президент також зауважив, що Росія має розблокувати не лише українське зерно, а й увесь експорт: “Чому ми не можемо завозити сировину для роботи української промисловості? Чому ми не можемо експортувати чорний метал, продукцію хімії, соняшникову олію і багато іншого, що забезпечує валютний баланс держави? Чому ми обмежуємося лише пшеницею і кукурудзою?”.

Політик переконаний, що з цього приводу цього ще проведуть засідання Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, що 22 липня Росія погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються.

Однак наступного ж ранку, 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.