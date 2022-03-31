Неспровоковане та заздалегідь заплановане вторгнення РФ в Україну задаватиме тон геополітиці на наступні півстоліття або навіть більше. Спійманий у свою ж пастку, зазнавши важких втрат як кров’ю, так і грошима, Путін перемикнувся на план Б: зрівняти із землею наші міста та вбити, заморити голодом чи зламати наш народ. Захід поки дивує усіх своєю небувалою єдністю. Але є ще додаткові кроки, які потрібно зробити, аби примусити путіна до миру.

Про це заявив лідер фракції “Європейська Солідарність” Петро Порошенко, пише міжнародна ділова газета Financial Times.

Нардеп нагадав, що у лютому 1941 року Британія Черчилля наодинці боролася з гітлерівською нацистською Німеччиною. Як відомо, він тоді сказав США: “Дайте нам інструменти, і ми завершимо роботу”. У 2022 році Україна самотужки бореться з путінським божевіллям.

“Тому те саме ми просимо і у наших західних партнерів. Ухваліть Закон про ленд-ліз, аналогічний до Закону США про ленд-ліз зразка 1941 року. Він має дозволити національним урядам постачати Україні необхідні речі, включаючи продовольство, боєприпаси, танки, винищувачі, протитанкові та зенітні системи”, – зазначив Порошенко.

Оскільки українські військові героїчно борються як на суші, так і на морі, результат російської війни і, отже, майбутнє миру, стабільності та безпеки в Європі залежить від ефективного контролю нашої країни над своїм небом.

Лідер “ЄС” зауважив, що НАТО не хоче запроваджувати безпольотну зону, водночас Альянс все ще може багато зробити, щоб забезпечити Україну необхідними засобами, аби допомогти утримувати небо під контролем. Перш за все йдеться про передачу Україні літаків МіГ-29, які є в наявності у країнах НАТО. Постачання систем протиповітряної оборони (земля-повітря), на кшталт системи протиповітряної оборони С-300, ще більше допоможе Україні позбавити РФ одноосібної переваги у повітрі.

Окрім цього, він нагадав, що є можливість зробити ці санкції ще більш дієвими. Це означає тотальне торгове ембарго, у тому числі заборону купівлі ЄС російських енергоресурсів (нафта, газ). Кожна копійка, якої Захід позбавляє путіна, це копійка, яка не піде на військову машину москви. Якщо РФ не заплатять за нафту та газ, вона зменшить кількість ракет “Іскандер”, які зараз щодня летять у наш бік.

“Ми пропонуємо тристоронній план Байдена-Мішеля-Джонсона щодо України, підтриманий США, ЄС та Великою Британією, але також відкритий для інших країн, насамперед членів Сімки”, – наголосив Порошенко.

Першими трьома фундаментами такого плану могли б бути кредити, надані Україні міжнародними фінансовими інститутами, та одночасно заморожені резерви Центрального банку РФ і своєрідна програма допомоги «енергоносії для відновлення».

Він також нагадав, що на шляху до справжнього членства немає скороченої дороги. Але за наявності політичної волі в ЄС ніщо не повинно завадити надати нам статус кандидата на членство вже до кінця 2022 року.