▪️Можливо, Україна змінюватиме стратегію війни: “Наші військові придумують різні плани, операції, щоби швидше просуватися вперед і несподівано вдарити по рф”.

▪️Про ситуацію на полі бою: “Я не думаю, що це глухий кут. Ми зробили багато. Вони думали, що поставлять мат, але цього не сталося”.

▪️“Я чув багато різних голосів і емоцій стосовно перемовин з рф без жодних конкретних пропозицій. Я не маю жодних стосунків з рф… Я не готовий говорити з терористами, бо їхнє слово нічого не варте”.

▪️“Ми не маємо достатньо засобів ППО, тому рф контролює небо. Що буде, коли в нас буде їх достатньо? Наші воїни підуть. Ні, побіжать вперед, і контрнаступ піде швидше. Ми не можемо використовувати наших людей, як м’ясо, як роблять росіяни”.

▪️ Також одним зі способів порятунку країни є спільне виробництво ППО із союзниками, передача деяких систем в оренду. Також нам необхідні безпілотники.

▪️Зеленський закликав Конгрес США “не втрачати волю, сильну позицію і демократію” в контексті збереження військової допомоги Україні.

▪️“Важко сказати, чи буде візит в Ізраїль, бо я президент країни, яка перебуває у стані війни, і на нашому полі бою дуже гаряче”. Будь-який можливий візит залежатиме від ситуації на фронті.