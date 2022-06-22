Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.
Фінляндія роками планомірно розвивала військовому оборону, яка ведеться нині в Україні. Вони розглядали варіанти, коли ворог буде застосовувати вогневу потужність, бронетехніку та авіацію.
За словами генерала, його країна створила значний арсенал, але вирішальною є мотивація населення. Навіть після вступу НАТО саме фіни будуть відігравати вирішальну роль в обороні країни.
Зазначимо, що Росія неодноразово погрожувала Фінляндії через прагнення долучилися до НАТО. МЗС РФ погрожувало зробити “у відповідь кроки як військово-технічного, так і іншого характеру”. Погрози пов’язані з тим, що Кремль розцінює зміну позаблокового статусу як “радикальну” на тлі зовнішньополітичного курсу.
- Нагадаємо, війська РФ проводять навчання з імітацією ракетних ударів по Естонії, заявили у Міністерстві оборони країни Балтії, попереджаючи про ескалацію напруженості між Москвою та передовим членом НАТО.
- Фінський уряд планує внести зміни до законодавства, щоби побудувати стіну на кордоні з РФ. Рішення викликане збройною агресією РФ в Україні.