Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Фінляндія роками планомірно розвивала військовому оборону, яка ведеться нині в Україні. Вони розглядали варіанти, коли ворог буде застосовувати вогневу потужність, бронетехніку та авіацію.

За словами генерала, його країна створила значний арсенал, але вирішальною є мотивація населення. Навіть після вступу НАТО саме фіни будуть відігравати вирішальну роль в обороні країни.

Зазначимо, що Росія неодноразово погрожувала Фінляндії через прагнення долучилися до НАТО. МЗС РФ погрожувало зробити “у відповідь кроки як військово-технічного, так і іншого характеру”. Погрози пов’язані з тим, що Кремль розцінює зміну позаблокового статусу як “радикальну” на тлі зовнішньополітичного курсу.