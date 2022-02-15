Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що США не знайшли підтвердження відходу російських військових з українських кордонів. Наразі їх понад 150 тисяч і ризик вторгнення досі можливий.

Про це Байден сповістив під час брифінгу.

Так, американський лідер запевнив, що ні США, ні Україна не є ворогами чи загрозою для Росії. Сполучені Штати не будуть відправляти військових до України, але їй дадуть усе необхідне для захисту. Проте якщо війська РФ будуть атакувати американців в Україні – тоді американська сторона відповість. Те саме стосується кібератак.

“Ми не маємо планів розміщувати ракетне озброєння в Україні. Російський народ не є мішенню для нас. Громадянам РФ я хочу сказати: ви не є нашим ворогом і я не думаю, що ви б бажали вести кровопролитну війну з Україною. Звернімося до історії. Ми думаємо про наші родини. 77 років тому ми боролися пліч-о-пліч під час Другої Світової війни. Це була війна у якій ми брали участь за необхідністю. Але зараз, якщо Росія нападе на Україну – це буде війна за нашим власним вибором”, – заявив Джо Байден.

Єдиний шлях для Росії, за словами Байдена – це дипломатія. І Білий дім готовий вести дипломатичну роботу з Кремлем. У разі ж наступу президент США попередив, що “людські втрати будуть колосальними, а Росію чекає міжнародна ізоляція”. Зокрема, “Північний потік-2” не буде запущено.

“Я вважаю, що є реальні способи розв’язання відповідних проблем безпеки. Сполучені Штати представили конкретні ідеї щодо створення безпеки в Європі. Ми пропонуємо нові заходи контролю за озброєннями, нові заходи транспарентності, нові заходи стратегічної стабільності. Ці заходи, які застосовуються до всіх сторін як до НАТО, так і до Росії, готові до практичних кроків, орієнтованих на результат, які можуть сприяти нашій спільній безпеці. Проте ми не жертвуватимемо основними принципами. Нації мають право на суверенітет та територіальну цілісність. Вони мають свободу встановлювати свій власний курс і вибирати, з ким вони спілкуватимуться. Але це досі залишає багато місця для дипломатії та деескалації”, – додав американський лідер.

Також президент США наголосив, що перенесення посольства Сполучених Штатів з Києва до Львова тимчасове і запропонував американським громадянам повернутися “поки не пізно”.