Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини виступили після двогодинних перемовин у Києві. Олаф Шольц заявив, що у разі нападу Російської Федерації (РФ) на Україну німецький уряд вже розробив схему реагування.

Про це повідомлялось під час брифінгу.

Німецький канцлер зазначив, що разом із Володимиром Зеленським обговорили комплексний пакет санкцій для стримування агресії. Зокрема президент України порушив питання стосовно закупівлі зброї та, що наразі через дії РФ це питання актуальне.

“Для України важливо, що партнери стоять і стоятимуть на позиції політики відкритих дверей щодо НАТО. Розраховуємо на підтримку повноправного членства в ЄС, такий би крок став би потужним сигналом підтримки геополітичного вибору українців”, — наголосив Володимир Зеленський.

Під час розмови із представниками засобів масової інформації Зеленський додав, що не може розповісти, які саме санкції введуть, оскільки про них прямо не казали. Однак, за словами канцлера, санкції обговорювали у межах Європейського Союзу разом із лідером Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

“Є рішучість, є підготовленість з боку НАТО, Німеччини та США. Не треба сумніватися, що ми не знаємо, що робити. Це будуть заходи, які матимуть серйозний вплив на Росію, але наразі йдеться про те, як запобігти такій ескалації”, — додав канцлер.

Олаф Шольц наголосив, що німецька позиція передбачає територіальну цілісність України. Президент зазначив, що цінує рішення Німеччини відвідати Київ перед поїздкою канцлера до Москви 15 лютого.