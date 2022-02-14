Про це повідомлялось під час брифінгу.
Німецький канцлер зазначив, що разом із Володимиром Зеленським обговорили комплексний пакет санкцій для стримування агресії. Зокрема президент України порушив питання стосовно закупівлі зброї та, що наразі через дії РФ це питання актуальне.
“Для України важливо, що партнери стоять і стоятимуть на позиції політики відкритих дверей щодо НАТО. Розраховуємо на підтримку повноправного членства в ЄС, такий би крок став би потужним сигналом підтримки геополітичного вибору українців”, — наголосив Володимир Зеленський.
Під час розмови із представниками засобів масової інформації Зеленський додав, що не може розповісти, які саме санкції введуть, оскільки про них прямо не казали. Однак, за словами канцлера, санкції обговорювали у межах Європейського Союзу разом із лідером Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.
“Є рішучість, є підготовленість з боку НАТО, Німеччини та США. Не треба сумніватися, що ми не знаємо, що робити. Це будуть заходи, які матимуть серйозний вплив на Росію, але наразі йдеться про те, як запобігти такій ескалації”, — додав канцлер.
Олаф Шольц наголосив, що німецька позиція передбачає територіальну цілісність України. Президент зазначив, що цінує рішення Німеччини відвідати Київ перед поїздкою канцлера до Москви 15 лютого.
- Нагадаємо, Міністерство закордонних справ (МЗС) ініціювало провести український тиждень в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). У такий спосіб планують посилити консультації між країнами-учасницями, знизити військову напругу та рухатися у дипломатичному напрямку із Росією.
- Також президент України Володимир Зеленський почав зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Перед першою поїздкою до України німецький канцлер заявляв, що Берлін очікує від Москви деескалації через дії навколо кордонів України.
- Раніше стало відомо про розслідування німецької газети “Welt am Sonntag” виявило, що попри санкції Євросоюзу, які були запроваджені проти Росії ще у 2014 році, ФРН продовжує зміцнювати воєнну промисловість РФ.