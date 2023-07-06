Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер попередив, що якщо Росія здійснить теракт на Запорізькій АЕС, то наслідки цього "вийдуть за межі звичайної проблеми безпеки і торкнуться всього світу".

Джерело: LBC

“Якщо це станеться — тоді це набагато серйозніша проблема, ніж просто військова проблема або щось тільки для НАТО. Це те, чим займатиметься весь світ, це матиме значний вплив на Європу”, — застеріг Бауер.

Водночас воєначальник підкреслив, що підрив станції стане екологічною катастрофою.

“Можна було б сподіватися, що Росія цього не зробить, тому що на моє переконання, це забере у неї більшу частину підтримки у світі. Я не можу уявити, щоб низка країн, які підтримують РФ, підтримали б цей акт”, – пояснив він.

Варто зауважити, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза аварії на Запорізькій атомній електростанції на даний час зменшилась.

Глава української військової розвідки відмовився надавати подробиці такої заяви і лише наголосив, що зменшення загрози відбулось завдяки певним “публічним та непублічним діям у цій сфері”.

Натомість директор ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін прокоментував супутникові знімки американської компанії Planet Labs та зазначив, що на дахах Запорізької АЕС помітили невідомі об’єкти.

“Небезпека на станції велика і ця небезпека пов’язана перш за все з перебуванням і продовженням перебування на станції військових РФ”.