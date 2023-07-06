Джерело: LBC
“Якщо це станеться — тоді це набагато серйозніша проблема, ніж просто військова проблема або щось тільки для НАТО. Це те, чим займатиметься весь світ, це матиме значний вплив на Європу”, — застеріг Бауер.
Водночас воєначальник підкреслив, що підрив станції стане екологічною катастрофою.
“Можна було б сподіватися, що Росія цього не зробить, тому що на моє переконання, це забере у неї більшу частину підтримки у світі. Я не можу уявити, щоб низка країн, які підтримують РФ, підтримали б цей акт”, – пояснив він.
Варто зауважити, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза аварії на Запорізькій атомній електростанції на даний час зменшилась.
Глава української військової розвідки відмовився надавати подробиці такої заяви і лише наголосив, що зменшення загрози відбулось завдяки певним “публічним та непублічним діям у цій сфері”.
Натомість директор ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін прокоментував супутникові знімки американської компанії Planet Labs та зазначив, що на дахах Запорізької АЕС помітили невідомі об’єкти.
“Небезпека на станції велика і ця небезпека пов’язана перш за все з перебуванням і продовженням перебування на станції військових РФ”.
- Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що у разі підриву російськими окупантами Запорізької АЕС відповідь Варшави буде “адекватною”.
- 18 червня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку захопила й контролює.
- 22 червня Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.
- В інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.
- Фахівці Інституту вивчення війни допускають, що РФ зумисне сигналізує про можливість диверсії на ЗАЕС, аби змусити Україну відмовитись від контрнаступу.
- США не бачать ознак того, що РФ готова здійснити підрив ЗАЕС.
- 4 липня Збройні сили України офіційно повідомили про можливу підготовку росіянами, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції.