Мер Києва Віталій Кличко заявив про ймовірність евакуації частини жителів Києва. Це може статися у тому випадку, якщо ситуація з електропостачанням погіршиться, а температура повітря опускатиметься ще нижче.

Про це він розповів в інтерв’ю BILD.

За словами очільника української столиці, через удари російських ракет по критичних енергооб’єктах України, Київ може очікувати “найгірша зима з часів Другої світової війни”, адже з того часу місто ще не переживало такої “жахливої зими”.

Кличко зауважив, що у Києві кожні кілька годин виключають електроенергію, адже в іншому випадку буде велике навантаження на енергосистему.

“Путін хоче змусити людей втікати зі столиці, атакуючи цивільну інфраструктуру. Але він домагається протилежного!.. Ми повинні готуватися і до найгіршого сценарію. Це може статися, якщо буде повсюдне відключення електроенергії, а температура буде ще холоднішою. Тоді доведеться евакуювати частину міста, – але ми не хочемо, щоб до цього дійшло!” – зауважив Кличко.

Він зазначив, що відсутність електроенергії – це не просто відсутність світла, а й відсутність водопостачання та опалення, ліфти не працюють, усе зупиняється.

Віталій Кличко додав, що сподівається на подальшу підтримку від Німеччини та Європи зокрема.

“Ми дуже вдячні за системи захисту, але нам потрібно більше, особливо для інших міст України. Окрім зброї, нам також вкрай необхідні генератори, захисний одяг та інші гуманітарні вантажі”, – сказав він.

Кличко також наголосив, що удари по критичній інфраструктурі України не зможуть допомогти Кремлю досягти своїх цілей.

“Він (президент РФ Володимир Путін – ред.) хоче залякати людей, змусити їх мерзнути, без світла, щоб люди тиснули на Зеленського, щоб він здався. Але цього не станеться. Моє враження: люди будуть тільки злитися, ставати більш рішучими. Ми не помремо і не втечемо, як цього хоче Путін. Ми робимо все, працюємо цілодобово. Ми не будемо просто збирати речі і втікати на Захід, як цього хоче Путін. Він стільки разів помилявся у цій війні. Він знову помиляється”, – заявив Кличко.