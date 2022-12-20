Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що не мала наміру образити важкопораненого військовослужбовця під час візиту до шпиталю, тож їй прикро, якщо "це так було сприйнято".

Про це мовиться у дописі народної обраниці у Facebook.

Шуляк розмістила світлину понівечених будівель внаслідок ракетних атак росіян та зазначила, що її головне почуття – це безмежна вдячність українським воїнам.

“Кожен день, кожна справа спрямовані на одне — як підтримати, як допомогти тим, хто сьогодні захищає країну, як дати їм упевненість у тому, що вони мають відігравати провідну роль у відновленні країни.

Саме це і є метою моїх зустрічей і спілкування із захисниками. Не лише у тилу, а і на фронті — в Купянську, Херсоні, а тиждень тому — і в Бахмуті”, – йдеться у дописі.

Вона також нагадала про безпосередню допомогу військовим підрозділам від партії та спрямування 130 млн грн партійних коштів на потреби армії.

Нардепка зауважила, що вона сьогодні не в окопах під обстрілами, як і більшість, водночас “бачила на власні очі” та знає “з перших вуст” про те, “як воно там”.

“І якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення. Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято — перепрошую”, – наголосила Шуляк.

Вона констатувала, що усі у вічному боргу перед військовими і волонтерами, які стоять на захисті нашої держави, нашої країни, нашого життя.

Олена Шуляк прийшла у госпіталь до українського військового Олега Симороза, який був важко травмований під час війни та втратив обидві ноги. Причиною несподіваного візиту глави партії “Слуга народу” виявився критичний допис Симороза стосовно законопроєкту №5655 і його ініціаторів. За словами військового, Шуляк спершу намагалася переконати його у своїй правоті, а коли не вийшло – почала звинувачувати у брехні та натякати на проплаченість.

Такий вчинок Олени Шуляк не пройшов повз увагу спільноти та навіть її колег. Нардепка від партії “Слуга народу” Галина Янченко назвала цей вчинок “дніщем”, наголосивши, що це є демонстрацією неповаги до воїн.

“Все має межі. Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця — це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, — а щоб поз’ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроекту 5655 – це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни. Людина, яка обіймає державну посаду, не має на таке права! Від слова взагалі”.

Янченко додала, що це далеко не перший “негідний” вчинок Шуляк, її поведінка й раніше не була гідною та коректною. Тому народна депутатка Галина Янченко написала заяву про вихід з партії “Слуга народу”.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив: цей законопроєкт повністю нівелює контроль міст за будівництвом і створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок.

Щобільше, Головне юридичне управління апарату Верховної Ради вже надало свої зауваження, у яких зазначило, що деякі норми законопроєкту є неконституційними.