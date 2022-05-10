російсько-українська війна
12:39 Через тління торф’яників в окремих районах Києва зафіксовано погіршення якості повітря – Кличко
12:27 Якщо Україна не набуде статусу кандидата, це означає, що Європа намагається нас обдурити — міністр МЗС
12:11 У Київській області унаслідок російських обстрілів загинула журналістка Оксана Гайдар
11:47 У США випустили срібні монети із зображенням українських символів
11:22 Російські загарбники почали відбирати квартири у жителів Херсона
11:20 «РФ проти ЄС та НАТО»: Росіяни змінюють свою пропаганду через військові невдачі
10:43 Російські окупанти призначили нардепа VII і VIII скликань Євгена Балицького “губернатором” Запорізької області
10:00 Instagram видалив допис про пресконференцію бійців полку «Азов», хоча він не порушував правил соцмережі
09:43 РФ може анексувати Донеччину та Луганщину, провівши фіктивні референдуми – Держдеп США
09:34 РФ стягує війська у Бєлгородську область, аби завадити ЗСУ вийти на кордон — Інститут вивчення війни
09:11 На ЧАЕС спростували інформацію про викрадену росіянами колбу з реактивною речовиною
08:47 Зранку росіяни обстріляли з артилерії Дніпропетровську область
01:17 У Німеччині росіянин напав на українську журналістку Наталію Мосейчук
00:29 Досвід України: у Північній Кореї вбачають необхідність продовження ядерної програми – аналітики CNN

09 травня

23:48 Росіяни завдають ракетних ударів по Одесі – у місті лунають сирени
22:34 Польща допоможе забезпечити постачання пального в Україну
21:57 Росіяни випустили три ракети типу «Кинджал» по Одещині
21:14 Болгарія просить дозволити купувати російську нафту протягом наступних двох років, інакше погрожує блокувати ембарго
20:37 «Путін не залишив нам іншого вибору, як постачати зброю Україні» – Шольц
19:58 Подробиці акції з послом РФ у Польщі: українські активісти зірвали покладання квітів росіянами у Варшаві
19:24 Українську владу закликають втрутитися у ситуацію з жінкою-медиком, котра потрапила у полон до росіян
18:44 75-й день війни: Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня
17:54 Путін виявив «легкий відблиск відчаю» – Бен Воллес прокоментував промову очільника Кремля
17:16 Одесу відвідав президент Євроради Шарль Мішель
17:15 Джилл Байден обговорила допомогу Україні з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою
17:00 Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики для евакуації цивільних
16:51 Путін назвав агресію проти України «правильним рішенням»
16:33 Сексуальні злочини Червоної армії під час Другої світової війни

Якщо Україна не набуде статусу кандидата, це означає, що Європа намагається нас обдурити — міністр МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що якщо Україна не отримає статус кандидата в ЄС, то країни-союзу намагаються нас обдурити. Політик відповів на прогноз президента Франції Емманюеля Макрона щодо вступу України в ЄС за "десятків років".

Вівторок, 10 травня 2022, 12:27
Підтримати

Відповідне інтерв’ю з міністром з’явилося на Financial Times.

Емманюель Макрон заявив, що вступ до ЄС може розтягнутися. Французький президент зазначив, що процедура може тривати “кілька років чи десятків років”. Дмитро Кулеба наголосив, що три місяці тому Україна взагалі не мала перспективи членства, але тепер європейські країни обговорюють скільки часу це займе.

Міністр додав, що повноцінний вступ до ЄС не замінить форма асоційованого членства.

“Якщо ми не отримаємо статусу кандидата, це означає лише одне, що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це ковтати”, – заявив Кулеба.

Дмитро Кулеба нагадав, що на сьогодні Україна є єдиним місцем у Європі, де “люди вмирають за цінності, на яких ґрунтується ЄС”. На думку міністра “це слід шанувати”.

Теги: Євросоюз, Дмитро Кулеба, Емманюель Макрон, Європейський Союз, ЄС, кандидат на членство у ЄС, членство України в ЄС

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook