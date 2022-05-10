Якщо Україна не набуде статусу кандидата, це означає, що Європа намагається нас обдурити — міністр МЗС

Відповідне інтерв’ю з міністром з’явилося на Financial Times.
Емманюель Макрон заявив, що вступ до ЄС може розтягнутися. Французький президент зазначив, що процедура може тривати “кілька років чи десятків років”. Дмитро Кулеба наголосив, що три місяці тому Україна взагалі не мала перспективи членства, але тепер європейські країни обговорюють скільки часу це займе.
Міністр додав, що повноцінний вступ до ЄС не замінить форма асоційованого членства.
“Якщо ми не отримаємо статусу кандидата, це означає лише одне, що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це ковтати”, – заявив Кулеба.
Дмитро Кулеба нагадав, що на сьогодні Україна є єдиним місцем у Європі, де “люди вмирають за цінності, на яких ґрунтується ЄС”. На думку міністра “це слід шанувати”.
- Нагадаємо, Україна заповнила другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за чіткі сигнали підтримки “на цьому важливому для нас шляху”.
- 18 квітня Україна відправила до Європейської комісії першу частину анкети. Документ, який необхідний для набуття статусу кандидата у члени в ЄС, оформили за тиждень.
- Україна може отримати відповідь на другу частину анкети стосовно вступу до ЄС вже у травні. Рішення має ухвалити Єврокомісія.
- Рада Європи визнала прагнення України вступити у ЄС та закликала Єврокомісію надати висновки щодо відповідних заяв.