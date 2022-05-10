Якщо Україна не набуде статусу кандидата, це означає, що Європа намагається нас обдурити — міністр МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що якщо Україна не отримає статус кандидата в ЄС, то країни-союзу намагаються нас обдурити. Політик відповів на прогноз президента Франції Емманюеля Макрона щодо вступу України в ЄС за "десятків років".

Відповідне інтерв’ю з міністром з’явилося на Financial Times.

Емманюель Макрон заявив, що вступ до ЄС може розтягнутися. Французький президент зазначив, що процедура може тривати “кілька років чи десятків років”. Дмитро Кулеба наголосив, що три місяці тому Україна взагалі не мала перспективи членства, але тепер європейські країни обговорюють скільки часу це займе.

Міністр додав, що повноцінний вступ до ЄС не замінить форма асоційованого членства.