П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що єдність України є ключовим фактором її стійкості під час російської агресії. Також він додав, що якщо Україна припинить стріляти, то вона припинить існувати. А якщо РФ припинить стріляти, то настане мир.

Про це П’ятий президент України Петро Порошенко заявив в ефірі ВВС, повідомляє прес-служба партії “Європейська солідарність”.

Порошенко наголосив, що ключовим фактором стійкості України після повномасштабного вторгнення Росії до України є єдність українців:

Єдність є ключовим компонентом міцності України. Світ вже не буде таким, яким він був до 24 лютого цього року. Зараз ми живемо у геть іншому світі. І не важливо, досвідченим чи не досвідченим є президент Зеленський, ми в Україні є всі обʼєднані. Ми всі разом. Ми це демонструємо вже протягом 19 днів, і робимо це дуже ефективно. Я зроблю все від мене залежне з тим, щоб на переговори президент Зеленський поїхав як міцний лідер обʼєднаної країни, яку поважають в усьому світі”.

Журналісти запитали у П’ятого президента України про його думку щодо можливості компромісів при переговорах із країною-окупантом. На це Порошенко відповів:

Протягом 5 років мого президентства Путін не мав жодної можливості порушувати питання про те, кому належить Крим та Донбас. І я абсолютно впевнений, що й Зеленський буде стояти на тих самих позиціях. Протягом 5 років мого президентського терміну ми звільнили дві третини окупованого Донбасу та створили нову армію. Висновок з цього такий, що Путін піде настільки далеко, наскільки ми разом з вами йому це дозволимо зробити”.

Порошенко переконаний, що очільник держави мусить йти на переговори з жорсткою позицією за підтримки об’єднаної держави та об’єднаного світу. П’ятий президент вважає, що Україна має демонструвати позицію сили у теперішній взаємодії з РФ:

Зараз ми спромоглися зруйнувати сценарій Путіна. І це дуже важлива річ, що ми маємо демонструвати з нашого боку позицію сили. В іншому разі ми просто виснажимось. Якщо Україна перестане стріляти – не стане України. Якщо перестане стріляти Росія – прийде мир. Це дуже просто”.

Також Петро Порошенко висловив переконання, що у випадку перемоги над Україною Путін не зупиниться, а вторгнеться до інших країн. Якщо ж Україна переможе, то вона стане символом миру, додав П’ятий президент.