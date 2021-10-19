Зі збільшенням кількості щеплених проти коронавірусу зростає і кількість повідомлень про тяжкий перебіг хвороби та смерть вакцинованих. Утім це не свідчить про неефективність вакцин.

Таку думку в інтерв’ю американському телеканалу CNN висловила медична аналітикиня та професорка американського університету імені Джорджа Вашингтона Ліна Вен.

Вакцинація — ефективний засіб профілактики захворювання та поширення коронавірусної інфекції, сказала Вен. Водночас вона наголосила, що жодна вакцина не захищає людину повністю.

“Вакцини проти COVID-19 не захищають на 100%. Ба більше, практично жодне медичне лікування не є на 100% ефективним. Але це не означає, що вакцина не працює або що не потрібно вакцинуватись”, — зауважила Вен.

Експертка також розповіла, що у деяких вакцинованих людей потенційно можуть бути тяжкі наслідки від хвороби.

“Ми знаємо, що літні люди, які мають супутні захворювання, з більшою ймовірністю страждають від важкої хвороби та можуть померти після потужних інфекцій. Люди з ослабленим імунітетом особливо схильні до серйозніших наслідків. Це також є однією з причин, чому наразі рекомендуються “бустерні” дози вакцин (мається на увазі третя доза вакцини, яку запроваджують у деяких країнах світу – ред.) проти коронавірусу. Але варто враховувати те, що виробники вакцин та лікарі попереджали, що навіть за наявності “бустерної” дози люди з ослабленим імунітетом повинні дотримуватись протипандемічних правил”, – пояснила професорка.

Утім вакцинація значно зменшує ризики зараження та смерті, каже вона.

“Згідно з останніми даними Центру з контролю та профілактики захворювань, ймовірність зараження COVID-19 у вакцинованих людей вшестеро менша ніж у невакцинованих. Водночас ймовірність смерті від коронавірусної інфекції у вакцинованих в 11 разів менша ніж у невакцинованих осіб. Це досить непогано”, – сказала Вен.

“Єдиний можливий шлях до зниження ризику захворювання на коронавірус полягає в тому, щоб всі ми отримали щеплення. Це захищає нас і тих, хто нас оточує”, – резюмувала Вен.