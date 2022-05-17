Якщо російсько-українська війна триватиме ще 3-4 місяці, то для підтримки економіки країни можуть знадобитися "болісні заходи", зокрема підвищення податків.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю виданню The Economist.

За його словами, наразі ситуація дуже складна, однак, він вважає, Україна здатна це подолати.

Марченко зауважив, що держава вступила у війну в хорошому стані, її економіка зростала майже на 7% в річному обчисленні у квартальному відношенні, високі ціни на експорт зерна, чавуну та сталі, добре регульована банківська галузь і державний дефіцит у розмірі менш як 3% ВВП минулого року. Борг України становив трохи менше ніж 50% ВВП, про що багато міністрів фінансів можуть лише мріяти.

Також оцифрована система податків та пільг означає, що доходи все ще надходять безперешкодно з тих частин економіки, які все ще функціонують. Пенсії та державні зарплати все ще виплачуються, навіть у районах, які зараз знаходяться під тимчасовою російською окупацією.

Водночас Світовий банк вже прогнозує, що ВВП України скоротиться приблизно на 45% у 2022 році, прогноз міністра – 44%.

Марченко стверджує, що український бюджет у воєнний час потребує понад 5 млрд доларів щомісяця, і фінансування цієї суми вдається знайти через “друк” грошей Національним банком, через купівлю військових облігацій уряду, продаж військових ОВДП та міжнародну допомогу.

Проте, він визнає, що таке наповнення бюджету не є стійким. Тож Марченко спрогнозував, що у разі, якщо війна триватиме довше ніж “три-чотири місяці”, то економіці знадобляться болісні заходи, що передбачають значне підвищення податків та різке скорочення видатків.